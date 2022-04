L'Under 18 dall'11 aprile a Campobasso

In preparazione del torneo di qualificazione per gli Europei di categoria, in programma dal 21 al 24 aprile, Zanin ha convocato sedici giocatori per uno stage di allenamento

02 . 04 . 2022 18:36 1 min Under 18zanin

CAMPOBASSO- In vista del torneo di qualificazione agli Europei di categoria, che si svolgerà a Napoli dal 21 al 24 aprile, Michele Zanin, tecnico della Under 18 maschile, ha convocato sedici giocatori che da lunedì 11 a venerdì 15 aprile sosterranno uno stage di allenamenti a Campobasso, per portare avanti un ulteriore periodo di lavoro, questa volta, insieme ai pari età della nazionale iraniana. Successivamente verrà diramata la lista degli azzurrini per le partite di qualificazione. QUESTI I SEDICI CONVOCATI DAL TECNICO MICHELE ZANIN- Pardo Mati (Invicta Volley Ball Grosseto), Giacomo Russo (Volley Meta), Federico Miraglia (Leverano), Giacomo Selleri, Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita (Diavoli Rosa); Gabriele Mariani, Gioele Taiwo, Lorenzo Magliano, (Vero Volley); Diego Frascio (Pallavolo Bellaria); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley); Flavio Morazzini (La Fenice). Da non perdere L'Under 18 si raduna a Milano L'Under 18 a Milano Tutte le news di Nazionali

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale