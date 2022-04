Qualificazioni Europee; scelte le 12 Under 19

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Marco Mencarelli, completato lo stage di allenamento al Centro Pavesi, prima della partenza per Siderno (RC), dove, da venerdì 8 a domenica 10 aprile, è in programma il Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, ha scelto le dodici Under 19 che giocheranno per conquistare il pass per la rassegna continentale.