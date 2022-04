Danzica e Sofia ospiteranno la VNL al posto delle sedi russe

ROMA- Danzica (Polonia) dal 5 al 10 luglio e Sofia (Bulgaria) dal 28 giugno al 3 luglio saranno le due sedi scelte dalla FIVB per ospitare le Pools della Volleyball Nations League tolte alla Russia a seguito dell'invasione in Ucraina.

In Polonia si giocherà la terza settimana del torneo maschile, mentre in Bulgaria si disputerà la terza settimana della competizione femminile. A entrambe le tappe prenderanno parte le nazionali italiane, come da programma originario della competizione.

Tra le donne, inoltre, la nazionale bulgara prenderà il posto della Russia, mentre nel maschile la nuova formazione che parteciperà alla VNL 2022 verrà annunciata prossimamente.