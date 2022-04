A Siderno al via le Qualificazione Europee Under 19

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- L'attesa è finita. Le azzurrine dell'Under 19 sono pronte ad affrontare Germania e Olanda a Siderno (Reggio Calabria) dall'8 al 10 aprile per staccare il pass per i prossimi campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 27 agosto al 4 settembre a Skopje, in Macedonia. Per tre giorni, al Palasport della cittadina calabrese, gli appassionati potranno seguire le gesta dei talenti più promettenti della pallavolo giovanile europea. In occasione dei tre match in programma, l’ingresso al palazzetto sarà gratuito e sarà necessario avere il green pass “rafforzato” (per i maggiori di anni 12) e indossare la mascherina FFP2.

La seconda fase delle qualificazioni ai Campionati Europei è articolata in 9 gironi: Siderno ospiterà la pool A (Italia, Germania e Olanda), mentre gli altri otto concentramenti si disputeranno nello stesso fine settimana in Croazia, Romania, Slovenia, Grecia, Bosnia Herzegovina, Albania, Repubblica Ceca e Kosovo.

Al termine dei tornei, la prima classificata di ciascun girone staccherà il pass per la fase finale della rassegna continentale; le otto migliori seconde classificate invece avranno un’ultima possibilità per qualificarsi nella terza fase, che si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio.

Il programma del torneo di qualificazione di Siderno prevede tre giornate di gare, con un incontro per giornata. La nazionale tricolore, affronterà nell’ordine: Germania (8/04 ore 19) e Olanda (10/04 ore 19).