Qualificazioni Europee: l'Under 19 supera la Germania all'esordio

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Super prestazione e netta vittoria per 3-0 (25-15, 25-17, 25-19) sulla Germania per la nazionale Under 19 femminile nella gara di esordio del torneo di Qualificazione ai Campionati Europei iniziato stasera a Siderno in provincia di Reggio Calabria. Grande prova di forza messa in campo da Giuliani e compagne, sempre sopra alle rivali per tutta la durata del match.