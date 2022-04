L'Under 18 sfida Croazia e Francia per un posto all'Europeo

NAPOLI- Crocevia importante per l'Under 18 di Michele Zanin che dal 22 al 24 aprile affronterà a Napoli il torneo di qualificazione per gli Europei di categoria. Gli azzurrini sfideranno Croazia e Francia per conquistare l'unico posto disponibile per la fase finale della rassegna continentale in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.