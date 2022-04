Per l'Under 18 primo passo verso l'Europa, battuta la Croazia

NAPOLI- Partenza super per la nazionale under 18 maschile nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria che è iniziato oggi al PalaVesuvio di Napoli. Gli azzurrini di Michele Zanin hanno dominato la gara di esordio contro la Croazia imponendosi per 3-0 (25-9, 25-14, 25-13).