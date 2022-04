L'Italia del sitting in Slovenia per la Golden Nations League

SAMPETER (SLOVENIA)- Importante appuntamento per la nazionale femminile di sitting volley femminile che da giovedì 28 sarà impegnata a Sampeter in Slovenia nella Golden Nations League femminile di sitting volley. manifestazione che vedrà, oltre che quella delle azzurre anche la partecipazione di Germania, Ungheria, Polonia e Slovenia. Dopo il successo ottenuto in Finlandia ai Pajulahti Games a fine gennaio, le ragazze di Amauri Ribeiro sono dunque pronte a confrontarsi di nuovo con alcune delle più forti squadre del continente. Le vice campionesse d'Europa faranno il proprio esordio venerdì 29 contro l’Ungheria (ore 17.30), per poi affrontare Germania (30/04, ore 10), Slovenia (30/04, ore 19.30) e Polonia (1/05, ore 13). La finale è prevista per domenica 1 maggio.