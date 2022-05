Le azzurre si aggiudicano la Golden Nations League

Nella gara di oggi contro la Polonia, si è vista la nazionale tricolore capace di mantenere la concentrazione alta per tutto l’arco della partita. Le ragazze di Ribeiro durante il match hanno sfoderano una prestazione da sottolineare in tutti i fondamentali, trovando sempre il guizzo decisivo nei momenti chiave dell’incontro. Anche quella odierna, dunque, è stata una partita ben giocata da Bosio e compagne che hanno dimostrato tutto il loro valore, manifestando una certa superiorità nei confronti di una Polonia che poco ha potuto contro l’evidente superiorità della nazionale italiana.

I PROTAGONISTI-

Amauri Ribeiro (Allenatore Italia)- « Sono molto soddisfatto della vittoria in questo importante torneo. Abbiamo confermato quelle che sono le nostre qualità e faccio i complimenti a tutte le ragazze perché hanno dimostrato una mentalità vincente. In questa Golden Nations League due giocatrici non sono potute essere presenti, ma tutte le altre atlete che sono scese in campo in questi tre giorni hanno svolto al meglio il proprio compito e questo ci ha permesso di ottenere la vittoria nel torneo ».

Eva Ceccatelli (Italia)- « Siamo felicissime del primo posto conquistato nella Golden Nations League. Con il risultato di oggi ci siamo confermate ancora una volta ai vertici della disciplina in Europa ».

I RISULTATI-

29/04: Slovenia-Polonia 3-0 (25-8, 25-19, 25-21); Italia-Ungheria 3-0 (25-14, 25-11, 25-6); Germania-Slovenia 1-3 (10-25, 17-25, 25-22, 24-26)

30/04: Italia-Germania 3-0 (25-4, 25-10, 25-14) ; Polonia-Ungheria (19-25, 25-18, 25-21, 25-19) ; Polonia-Germania 2-3 (25-22, 14-25, 25-20, 9-25, 8-15) ; Slovenia-Italia 0-3 (14-25, 16-25, 22-25)

1/05: Ungheria-Germania 0-3 (18-25, 10-25, 22-25); Italia-Polonia 3-0 (25-7, 25-11, 25-3) ; Slovenia-Ungheria (ore 16)

LA CLASSIFICA FINALE-

1.Italia, 2. Slovenia 3. Germania, 4. Polonia, 5 Ungheria

LE AZZURRE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GOLDEN NATIONS LEAGUE-

Giulia Aringhieri, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000), Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia), Silvia Biasi (Volley Codognè), Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Asia Sarzi Amadè (Giocoparma A.S.D.).