Ufficializzate dai tecnici azzurri le rose per la VNL

ROMA- Ufficializzate oggi dai CT azzurri Davide Mazzanti e Ferdinando De Giorgi le rose di 25 atlete ed atleti che potranno essere utilizzati nella prossima Volleyball Nations League 2022. Dagli elenchi i due selezionatori potranno attinger 14 elementi per ogni tappa. Il nuovo format del torneo si articolerà in tre settimane di gioco, durante le quali ogni nazionale disputerà 4 partite, per un totale di 12. Nella prima settimana le azzurre campionesse d’Europa saranno impegnate ad Ankara (31 maggio - 5 giugno), per poi scendere in campo a Brasilia (dal 14 al 19 giugno) e nell’ultima tappa a Sofia (28 giugno - 3 luglio). Per quanto riguarda gli uomini, questi esordiranno a Ottawa (8-12 giugno) per poi volare a Quezon City (22-26 giugno); ultima tappa della fase intercontinentale a Danzica (5-10 luglio).

La lista delle 25 Azzurre con i numeri di maglia-

1. Marina Lubian, 2. Francesca Bosio, 3. Alessia Gennari, 4. Sara Bonifacio, 5. Ofelia Malinov, 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino, 8. Alessia Orro, 9. Caterina Bosetti, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 12. Anastasia Guerra, 13. Ilaria Battistoni, 14. Elena Pietrini, 15. Sylvia Nwakalor, 16. Sofia D'Odorico, 17. Myriam Sylla, 18. Paola Egonu, 19. Federica Squarcini, 20. Sara Panetoni, 21. Alice Degradi, 22. Terry Enweonwu, 23. Elena Perinelli, 24. Alessia Mazzaro, 25. Loveth Omoruyi.

Alzatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov, Ilaria Battistoni, Francesca Bosio.

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Sara Bonifacio, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro.

Libero: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Sara Panetoni.

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Anastasia Guerra, Sofia D'Odorico, Alice Degradi, Terry Enweonwu, Elena Perinelli, Loveth Omoruyi.

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor.

LE PAROLE DEL CT DAVIDE MAZZANTI-

« Questa lista è basata sulle giocatrici che sono state protagoniste nelle stagioni precedenti e su chi si è maggiormente messa in mostra nell'ultimo campionato. Mettendo insieme queste due cose è venuto fuori il gruppo. Dentro le 25 ci sono atlete che oltre alla Volleyball Nations League disputeranno anche i Giochi del Mediterraneo. Quest'anno il torneo presenta un nuovo format e secondo me la difficoltà maggiore è organizzare la settimana dove non si gioca, trovando la sede d'allenamento migliore soprattutto in base alla tappa successiva. Noi per fortuna riusciremo sempre a tornare in Italia per allenarci, mentre sarebbe stato più complicato se avessimo dovuto rimanere all'estero. In generale, comunque, penso che la VNL rimanga una competizione molto competitiva e il fatto che il ranking mondiale sia diventato determinante anche per la qualificazione olimpica, rende necessario cercare di mettere in campo sempre la formazione più competitiva. Faremo attenzione alla condizione fisica delle ragazze, però, è chiaro che ogni tappa andrà affrontata al massimo, con l’obiettivo di qualificarsi alla Final 8 di Ankara ».

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (orari di gioco italiani)-



Week 1 (Ankara, Turchia)-

31 maggio: Turchia-Italia ore 17.30

2 giugno: Belgio-Italia ore 18

3 giugno: Olanda-Italia ore 15

4 giugno: Cina-Italia ore 15

Week 2 (Brasilia, Brasile)-

15 giugno: Serbia-Italia ore 02.00

16 giugno: Italia-Repubblica Dominicana ore 23

17 giugno: Germania-Italia ore 20

18 giugno: Italia-Brasile ore 20

Week 3 (Sofia, Bulgaria)-

29 giugno: Italia-Polonia ore 19

1° luglio: Italia-Corea del Sud ore 15.30

2 luglio: Italia-Bulgaria ore 19

3° luglio: Thailandia-Italia ore 15.30

Quarti di finale (Ankara)-

13-14 luglio

Semifinali (Ankara)-

16 luglio

Finali (Ankara)-

17 luglio

NAZIONALE MASCHILE-



La lista dei 25 Azzurri con i numeri di maglia-

1. Giulio Pinali, 2. Fabio Ricci, 3. Francesco Recine, 4. Oreste Cavuto, 5. Alessandro Michieletto, 6. Simone Giannelli, 7. Fabio Balaso, 8. Riccardo Sbertoli, 9. Ivan Zaytsev, 10. Marco Falaschi, 11. Davide Gardini, 12. Mattia Bottolo, 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 15. Daniele Lavia, 16. Yuri Romanò, 17. Simone Anzani, 18. Fabrizio Gironi, 19. Roberto Russo, 20. Paolo Porro, 21. Alessandro Piccinelli, 22. Tommaso Stefani, 24. Leonardo Scanferla, 25. Marco Vitelli, 30 Leandro Mosca.

Alzatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Fabio Ricci, Marco Vitelli, Roberto Russo, Leandro Mosca.

Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Alessandro Piccinelli

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Francesco Recine, Oreste Cavuto, Davide Gardini, Fabrizio Gironi

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò, Ivan Zaytsev, Tommaso Stefani

LE PAROLE DEL CT FERDINANDO DE GIORGI-

« Le scelte fatte per questa Volleyball Nations League rientrano in un progetto lavorativo di squadra più ampio che comprende i Giochi del Mediterraneo e l’attività della Nazionale Under 22. Questo mi permetterà di osservare e tenere sott’occhio un numero di atleti allargato che saranno tutti eleggibili e candidabili durante la lunga estate. Naturalmente le scelte fatte sono in continuità con il percorso intrapreso lo scorso anno; con questo intendo dire che tutti dovranno essere attivamente coinvolti; il concetto di partecipazione attiva è fondamentale. Ognuno di loro dovrà dimostrare voglia di migliorare, senso di appartenenza ai valori della maglia azzurra e voglia di sacrificarsi per i compagni. Il nostro è un percorso sia tecnico sia valoriale; sono le due facce della stessa medaglia. Al termine della prima parte della stagione trarrò le prime conclusioni utili e propedeutiche alla preparazione dei Campionati de Mondo ».

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)-



Week 1 (Ottawa, Canada)-

8 giugno: Francia-Italia ore 01.30

9 giugno: Polonia-Italia ore 01.30

11 giugno: Canada-Italia ore 01.00

12 giugno: Argentina-Italia ore 20

Week 2 (Quezon City, Filippine)-

22 giugno: Germania-Italia ore 13

24 giugno: Giappone-Italia ore 13

25 giugno: Italia-Slovenia ore 13

26 giugno: Italia-Cina ore 13

Week 3 (Danzica, Polonia)-

5 luglio: Bulgaria-Italia ore 11

8 luglio: Italia-Serbia ore 7.00

9 luglio: Italia-Iran ore 7.00

10 luglio: Italia-Olanda ore 11

Quarti di finale (Casalecchio di Reno, Bologna)-

20-21 luglio

Semifinali (Casalecchio di Reno, Bologna)-

23 luglio

Finali (Casalecchio di Reno, Bologna)-

24 luglio