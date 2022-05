Le Finals della VNL Maschile si giocheranno all'Unipol Arena

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) sarà teatro, dal 20 al 24 luglio, delle Finals della Volleyball Nations League Maschile . L’atto conclusivo della manifestazione pallavolistica internazionale che ha sostituito la World League e giunta alla sua quarta edizione, arriva dunque per la prima volta in Italia dopo le finali di Lille (2018), Chicago (2019) e l’edizione 2021 disputata nella bolla di Rimini che però ha avuto un format diverso.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FEDERALE GIUSEPPE MANFREDI-



« Siamo contenti che i campioni d’Europa di Fefè De Giorgi abbiano la possibilità di disputare davanti al pubblico di casa la fase clou di una manifestazione così importante come la VNL; da sempre la FIPAV fa di tutto perché le proprie Nazionali possano giocare nelle migliori condizioni possibili e credo che questa possa essere una buona occasione per De Giorgi e i suoi ragazzi che nel prosieguo della stagione saranno impegnati nei Campionati del Mondo, esattamente come la Nazionale Femminile di Mazzanti ».