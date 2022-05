L'Italia Under 22 batte l'Irlanda all'esordio

GUIDONIA (ROMA)- Successo facile, facile pe la nazionale Under 22 Maschile di Michele Fanizza contro l'Irlanda nella gara d'esordio alle qualificazioni per l'Europeo di categoria in corso di svolgimento a Palazzetto dello Sport di Guidonia nei pressi di Roma. Gli azzurrini hanno superato in tre set 3-0 (25-14, 25-5, 25-4) l'Irlanda in soli 45 minuti.