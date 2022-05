L'Italia sconfitta al tie break dalla Bulgaria

CAVALESE (TRENTO)- Prima uscita per l'Italia di De Giorgi, dopo il periodo di preparazione, che ha affrontato in amichevole la Bulgaria per un importante test match. Gli azzurri, scesi in campo in formazione molto giovane, ha fatto vedere delle buone cose, soprattutto nel primo e nel terzo set, ma alla fine si è dovuta arrendere in cinque set alla squadra di Jeliazkov 2-3 (25-20, 24-26, 25-21, 23-25, 13-15) al termine di un match molto equilibrato in cui le due squadre, ancora in rodaggio, hanno alternato momenti brillanti ad altri in cui la condizione fisica ha portato entrambe le contendenti a commettere diversi errori. Buone indicazioni per il tecnico azzurro sono arrivati da Recine e Bottolo, che hanno fatto vedere delle buone cose in attacco. Resta il rammarico per un risultato sfuggito nel finale del tie break quando la nostra nazionale ha sprecato un cospicuo vantaggio ed ha finito per arrendersi al cospetto di Atanasov, giocatore che nei caldi del match ha fatto la differenza. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani, sempre alle 18.00 e sempre a Cavalese.