L'Italia fa la voce grossa nel secondo test contro la Bulgaria

CAVALESE (TRENTO)- Nel secondo dei due test match programmati a Cavalese, in Val di Fiemme, in apertura della lunga ed intesta stagione della nazionale maschile, l’Italia di Fefè De Giorgi ha battuto la Bulgaria col punteggio di 3-0 riscattando la sconfitta di ieri subita dagli uomini di Jeliazkov al tie break. Dopo l’assaggio di campo di ieri, spazio dall’inizio a capitan Giannelli una delle tre novità nel 6+1 iniziale insieme a Mosca e Piccinelli. Carte mischiate per la Bulgaria con Nikolov in campo dall’inizio, il cambio in cabina di regia e nel ruolo di libero.

A fare la differenza oggi il giusto approccio sin dai primi punti con Romanò, ancora top scorer con 15 punti, seguito da Bottolo e Recine autori di 10 punti in un gioco ben orchestrato da Giannelli.

Al termine della gara i tecnici hanno deciso di giocare due set aggiuntivi vinti dall’Italia 25-14 e 25-15. Spazio tra gli azzurri per Falaschi, Cortesia, Gardini, Gironi, Vitelli, Raffaelli, Lusetti e Scanferla.

Domani, dopo l’allenamento mattutino, terminerà il collegiale di Cavalese. La ripresa dei lavori è in programma nella giornata di martedì 31 maggio con due gruppi che si divideranno tra Roma e Cavalese. Nel pomeriggio di domani il Commissario Tencico De Giorgi renderà note le convocazioni, i ragazzi che si ritroveranno a Roma prenderanno parte alla week 1 di VNL in programma ad Ottawa dal 7 al 12 giugno.