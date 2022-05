De Giorgi ha scelto gli uomini per il Week 1 di VNL

CAVALESE (TRENTO)- Concluso a Cavalese, con la vittoria nella seconda amichevole contro la Bulgaria, la nazionale italiana di De Giorgi si concederà qualche giorno di pausa in vista dell'esordio in VNL. Gli azzurri si ritroveranno martedì 31 maggio suddivisi in due gruppi. Il primo lavorerà ancora in Val di Fiemme, dove andrà avanti il lavoro con l’arrivo anche del gruppo Under 22, mentre a Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, si ritroveranno i 14 che prenderanno poi parte alla prima settimana di gare di Volleyball Nations League in programma a Ottawa, in Canada, dal 9 al 12 giugno. La partenza degli azzurri per il Nord America è fissata da Roma sabato 4 giugno. Queste le scelte del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi: