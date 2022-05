L'Italia vola ad Ankara per il primo impegno in VNL

MILANO- Domani, domenica 29 maggio, la nazionale femminile di pallavolo volerà alla volta di Ankara in Turchia dove affronterà, dal 31 maggio al 4 giugno, il primo week di Volleyball Nations League. Sono 14 le atlete convocate dal tecnico Davide Mazzanti. Le azzurre si sono ritrovate in questi giorni a Milano dove svolgeranno gli ultimi allenamenti in vista dell'esordio nella manifestazione internazionale.