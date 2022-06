VNL: Mazzanti ha diramato la lista delle 14 per Brasilia

BRASILIA (BRASILE)- Davide Mazzanti ha scelto le 14 azzurre che voleranno a Brasilia per la seconda week di Volleyball Nations League. Diverse le novità rispetto alle partite d'esordio in Turchia. Entrano nel gruppo che affronterà Serbia (15 giugno), Repubblica Domenicana (16 giugno), Germania (17 giugno) e Brasile (18 giugno) cinque nuove giocatrici Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Paola Egonu, Anna Danesi (tutte all’esordio stagionale in nazionale) e Anastasia Guerra.