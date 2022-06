VNL: l'Italia travolge il Canada

OTTAWA (CANADA)- Dopo aver battuto la Polonia l'Italia si è ripetuta, nella terza uscita nella Volleyball Nations League 2022, superando 3-0 (25-21, 25-18, 25-19) il Canada. In una TD Place Arena stracolma e ribollente di tifo per i padroni di casa, la squadra di De Giorgi ha sciorinato una prestazione convincente che ha dimostrato come il giovane gruppo azzurro stia crescendo e acquisendo sempre maggiore convinzione nei propri mezzi.

Nell'occasione gli azzurri hanno tenuto in pugno il match dall'inizio alla fine giocando con grande attenzione in tutti i fondamentali e mantenendo sempre il punteggio sotto controllo. I punti decisivi per il successo sono arrivati dai sempre più positivi Bottolo (13) e Romanò (12) ma al fianco dei due bomber tutta la squadra ha giocato reso al massimo. Molto positiva, come sempre, la regia di Giannelli. Il capitano azzurro si è tolto anche la soddisfazione di mettere a segno 9 punti, uno score certamente inusuale per un palleggiatore.

Dall’altra parte del campo non è bastato il calore del pubblico di casa che ha provato a spingere i suoi verso la prima vittoria di questa week, per il Canada la terza sconfitta su tre gare.

Domani gli azzurri scenderanno in campo per l’ultima gara della week 1 contro l’Argentina alle 16.00 locali (le 20.00 in Italia). La gara sarà trasmessa in diretta su SKY Sport 1 con telecronaca di Michele Gallerani e Alberto Cisolla e in streaming su Volleyball World TV.

Nel primo set parte in campo Leandro Mosca insieme a Galassi nel reparto centrali, schiacciatori Recine e Bottolo, Giannelli in diagonale con Romanò e Piccinelli libero. Il primo punto della gara lo firma Leandro Mosca per l’1-1. Giannelli mette in difficoltà il Canada al servizio, l’errore in attacco dei padroni di casa porta gli azzurri avanti 2-1. Un errore di Bottolo da seconda linea riporta il Canada avanti 4-3. Eshenko passa dal centro e mantiene un punto di vantaggio, Canada avanti 7-6. Il turno al servizio di Bottolo mette in difficoltà il Canada permettendo prima a Romanò di chiudere l’8-7 e poi con un ace segnare il 9-7. L’errore in attacco di Hoag porta avanti l’Italia 12-9. L’ottima ricezione di Piccinelli innesca Giannelli per Romanò per il 14-11 Italia. Un muro su Galassi e un errore in attacco dello stesso riportano il Canada in parità 14-14, Hoag ne approfitta della ricezione lunga azzurra e mette a terra il 15-14. La difesa di Piccinelli e poi l’errore in attacco di Hoag, Italia nuovamente avanti 17-16. Il tocco di prima intenzione di Giannelli vale il 19-19, il block out di Recine il 20-19 per l’Italia. L’Italia allunga grazie ad un servizio cortissimo di Giannelli che vale il 22-19. Il primo set se lo aggiudica l’Italia col punteggio di 25-21, è di Romanò l’ultimo punto.

Nel secondo set confermato il 6+1 iniziale. Galassi mette a terra il punto del 5-3 per gli azzurri, l’errore in attacco di Sclater porta gli azzurri due lunghezze avanti. Due punti mantenuti fino all’8-6 con il punto di Recine ed è ancora suo il punto che vale il 10-7 con gli azzurri avanti di tre lunghezze. Il Canada cerca di non allontanarsi dall’Italia, Maar mette a segno il punto numero 10 ad un punto dagli azzurri. Il servizio vincente di Romanò, con l’aiuto del nastro, vale il 14-12. Gli azzurri aumentano il vantaggio, 16-13 grazie al tocco vincente di Giannelli. La pipe vincente di Bottolo porta l’italia avanti di quattro lunghezze 21-17, lo stesso Bottolo mette a terra la ricezione lunga del Canada 22-17. L’Italia conquista sei palle set, ed è subito il muro di Bottolo a chiudere i conti sul 25-18.

De Giorgi conferma il 6+1 iniziale anche nel terzo set che inizia con il Canada avanti 2-1. Primi punti combattuti del terzo set con Canada a segno con Elser per il 5-5 che diventa 6-5 per i canadesi con un errore in attacco dell’Italia al quale risponde un errore dei canadesi che porta l’Italia avanti 7-6, vantaggio che aumenta con un muro di Galassi per il 10-7. Recine a segno da seconda linea per il 16-11 per gli azzurri. Marr passa attraverso il muro di Galassi per il punto numero 12 per il Canada contro i 17 dell’Italia. Bottolo forza al servizio, Giannelli serve bene Galassi che mette a segno il 20-13. Dentro Pinali per Romanò, per lui esordio in questa VNL. L’Italia non permette ai canadesi di avvicinarsi, è di Mosca il punto del 22-16. Bottolo conquista il primo match point 24-19, subito sfruttato dagli azzurri che chiudono 25-19.

I PROTAGONISTI-

Leandro Mosca (Italia)- « Ci siamo divertiti oggi, giocavamo contro la squadra padrone di casa in un'atmosfera calda. E' stata una buona partita e abbiamo portato a casa i tre punti, stiamo crescendo di gioco, tecnicamente e mentalmente. Abbiamo un approccio diverso dopo gli errori sicuramente, stiamo diventando sempre più uniti. Oggi la chiave è stata la battuta, l'averli messi in difficoltà ci ha dato una grossa mano. Tra poche ore siamo subito in campo con l'Argentina, domani ci siamo ancora, guardateci ».

Francesco Recine(Italia)- « Abbiamo giocato secondo me in alcuni momenti meglio rispetto alla gara con la Polonia, non era semplice oggi con questo clima contro i padroni di casa. Siamo rimasti concentrati anche quando eravamo in vantaggio in maniera importante. Con la Francia siamo stati bravi a non buttarci giù dopo la sconfitta, tanti erano alla prima gara ufficiale, se dovessimo giocare ancora con la Francia non so se andrebbe come è andata l'altro giorno. Ora subito a riposo, c'è l'Argentina tra poche ore ».

IL TABELLINO-

ITALIA – CANADA 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)

-

ITALIA: Recine 8, Giannelli 9, Bottolo 13, Galassi 6, Romanò 12, Mosca 8, Piccinelli (L), Pinali 1. N.e. Falaschi, Gardini, Cortesia, Gironi, Vitelli, Scanferla (L). All. De Giorgi

CANADA: Hoag 7, Maar 6, Blankenau 1, Sclater 2, Eshenko 7, Howe 6, Lui (L), Walsh, Van Berkel, Hofer 2, Elser M. 2. N.e. Elser J., Barnes. All. Josephson.

ARBITRI: Adler László (HUN), Espicalsky Rogerio (BRA).

Durata Set: 26’, 24’, 23’.

Italia: 3 a, 12 bs, 5 mv, 23 et

Canada: 1 a, 8 bs, 9 mv, 18 et.

CALENDARIO (ORARI ITALIANI) E RISULTATI DELLA WEEK 1 DIVISA TRA POOL 1 A BRASILIA (BRASILE) E OTTAWA (CANADA)-

POOL 1 BRASILIA (BRASILE)-

Cina - Iran 1-3 (15-25, 25-19, 22-25, 15-25)

Slovenia - USA 0-3 (19-25, 19-25, 14-25)

Giappone – Olanda 3-1 (22-25, 26-24, 25-22, 25-17)

Brasile – Australia 3-0 (25-14, 25-18, 25-21)

Giappone – Cina 3-1 (21-25, 25-19, 25-19, 25-18)

Olanda – USA 0-3 (12-25, 18-25, 16-25)

Brasile – Slovenia 3-1 (25-21, 21-25, 25-20, 25-16)

Olanda - Iran 3-0 (26-24, 25-21, 25-21)

Giappone - USA 3-1 (25-17, 15-25, 21-25, 28-26)

Australia - Slovenia 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

USA - Brasile 3-1 (21-25, 27-25, 25-20, 25-20)

Slovenia - Cina 3-1 (25-15, 25-20, 18-25, 27-25)

DOMENICA 12 GIUGNO 2022-

ore 02.00 Iran - Australia

ore 15.00 Brasile - Cina

ore 18.00 Iran - Giappone

ore 21.00 Olanda – Australia

POOL 2 OTTAWA (CANADA)-

Bulgaria - Serbia 1-3 (25-19, 19-25, 22-25, 20-25)

Canada - Germania 0-3 (19-25, 20-25, 28-30)

Polonia – Argentina 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)

Francia – Italia 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Germania – Argentina 1-3 (25-18, 22-25, 17-25, 20-25)

Serbia – Francia 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 23-25)

Italia – Polonia 3-1 (21-25, 25-23, 25-20, 25-20)

Serbia – Argentina 3-2 (25-16, 25-18, 17-25, 12-25, 15-6)

Bulgaria – Germania 2-3 (20-25, 25-22, 16-25, 25-20, 10-15)

Francia – Canada 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Germania – Serbia 3-2 (27-25, 25-27, 18-25, 28-26, 18-16)

Bulgaria – Polonia 0-3 (19-25, 19-25, 23-25)

Italia – Canada 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)