VNL: l'Italia pronta alla sfida con la Serbia

BRASILIA (BRASILE)- Nella notte italiana di mercoledì 15 giugno (ore 2.00) l'Italia di Mazzanti tornerà in campo per la prima partita della 2a week di VNL. Le azzurre giocheranno contro la Serbia per il match valido per la Pool 3 con diretta su Sky Sport 1 e in streaming su NOW e Volleyball World TV. La nazionale, giunta nella capitale brasiliana nel pomeriggio di domenica, hanno svolto una sessione di lavoro in palestra e poi saggiato il terreno di gioco dell’Arena Nilson Nelson di Brasilia per preparare nel migliore dei modi l’esordio con la Serbia. Le azzurre dopo aver chiuso la Pool 2 di Ankara con due vittorie (Belgio e Olanda) e due sconfitte (Turchia e Cina) proveranno a scalare la classifica generale per lanciare la volata per la qualificazione alla Final in programma sempre ad Ankara a luglio.

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI –

« Le ragazze stanno bene la cosa fondamentale è recuperare quante più energie è possibile perché domani dobbiamo affrontare una partita importante. Con la rifinitura riprenderemo il feeling con il pallone ed il campo così da farci trovare pronti per la partita di domani contro la Serbia. Affronteremo un’avversaria con diverse novità, a partire dall’allenatore, senza dimenticare le tante atlete giovani che fanno oggi parte di un roster che resta comunque di grande talento. La Pool di Brasilia è molto importante in chiave Final, i risultati di questo round saranno determinanti e per questo dovremo essere bravi a prendere subito ritmo tenendo però conto che alcune ragazze non giocano da un po’ e quindi vanno messe nelle condizioni migliori per esprimersi. Quindi sarà fondamentale avere pazienza ma allo stesso tempo dovremo far valere la nostra qualità ».

LE PAROLE DI CRISTINA CHIRICHELLA –

« Non vediamo l’ora di tornare in campo per poterci migliorare e trovare il feeling giusto che ci consentirà di trovare il nostro assetto definitivo sia da un punto di vista fisico che tecnico-tattico. Allo stesso tempo siamo animate da tanta voglia e determinazione perché per noi è importante fare risultato per centrare l’obiettivo di qualificarci per la Final. Sicuramente, pertanto, approcceremo con la giusta cattiveria per vincere e muovere la nostra classifica. In queste prime ore in Brasile abbiamo lavorato per riprendere ritmo, facendo pesi e assaggiando il campo da gioco sicure che piano piano, giorno dopo giorno, la nostra condizione sarà sempre migliore ».

LE 14 AZZURRE-

Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Miriam Sylla (C), Caterina Bosetti, Alice Degradi, Anastasia Guerra.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Marina Lubian.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

I PRECEDENTI ITALIA-SERBIA-

18 vittorie, 15 sconfitte, 33 gare disputate

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL 3-

Week 2 (Brasilia, Brasile)

14 giugno: Olanda – Germania ore 23:00

15 giugno: Serbia-Italia ore 2:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

15 giugno: Rep. Domenica – Corea del Sud ore 23:00

16 giugno: Brasile – Turchia ore 02:00

16 giugno: Serbia – Corea del Sud ore 20:00

16 giugno: Italia-Rep. Dominicana ore 23:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Olanda – Brasile ore 02:00

17 giugno: Germania - Italia ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Serbia – Turchia ore 23:00

18 giugno: Olanda – Rep. Domenicana ore 02:00

18 giugno: Italia - Brasile ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

18 giugno: Germania – Turchia ore 23:00

19 giugno: Olanda – Corea del Sud ore 02:00

19 giugno: Brasile – Serbia ore 15:00

19 giugno: Germania – Rep. Domenicana ore 18:00

*orari italiani

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL 4-

Week 2 (Quezon City, Filippine)

14 giugno: Canada – Thailandia ore 09:00

14 giugno: Giappone – Polonia ore 13:00

15 giugno: Bulgaria – USA ore 09:00

15 giugno: Cina – Belgio ore 13:00

16 giugno: Polonia – Thailandia ore 05:00

16 giugno: Canada – Belgio ore 09:00

16 giugno: Bulgaria – Giappone ore 13:00

17 giugno: Polonia – USA ore 05:00

17 giugno: Cina – Canada ore 09:00

17 giugno: Giappone – Thailandia ore 13:00

18 giugno: Bulgaria – Canada ore 05:00

18 giugno: Belgio – Polonia ore 09:00

18 giugno: USA – Cina ore 13:00

19 giugno: Bulgaria – Belgio ore 05:00

19 giugno: Thailandia – USA ore 09:00

19 giugno: Giappone – Cina ore 13:00

*orari italiani

LA CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA-

Giappone 11 pt (4 vittorie), Cina 10 pt (3 vittorie), Usa 9 pt (3 vittorie), Turchia 9 pt (3 vittorie), Serbia 9 pt (3 vittorie), Brasile 9 pt (3 vittorie), Thailandia 8 pt (3 vittorie), Polonia 8 pt (3 vittorie), Canada 6 pt (2 vittorie), Italia 6 pt (2 vittorie), Germania 5 pt (1 vittoria), Belgio 2 pt (1 vittoria), Bulgaria 2 pt (1 vittoria), Olanda 2 pt (0 vittorie), Corea del Sud 0 pt.