BRASILIA (BRASILE)- Una bella Italia, attenta e concreta, nella terza partita di VNL giocata a Brasilia per la seconda week, supera in tre set la Germania, al termine di un match che ha visto le nostre ragazze condurre in scioltezza i primi due parziale ma soffrire nel terzo nel quale Stigrot e compagne hanno lottato alla pari delle nostre. Una grande prestazione di Paola Egonu, 22 punti all'attivo, ha determinato il risultato finale a favore delle azzurre.