Riga Cup 2022: per gli azzurri due successi e una sconfitta

RIGA (LETTONIA)- Giornata molto positiva per la nazionale maschile del sitting volley che nella prestigiosa Riga Cup 2022 ha vinto due partite superando prima l'Estonia per 3-0 (25-17, 25-12, 25-12) per poi ripetersi nel pomeriggio contro la Lituania 2 battuta per 3-0 (25-12, 25-12, 25-16). I ragazzi del commissario tecnico Alireza Moameri nell’ultima uscita di giornata sono stati battuti 1-3 (25-27, 17-25, 24-26, 16-25) dalla Lituania 1. La manifestazione per il team azzurro si concluderà domani, domenica 19 giugno alle ore 9.20 (orario italiano), nell’ultimo match contro la Georgia.