VNL: l'Italia perde Cortesia per Covid, convocato Ricci

MILANO- Lorenzo Cortesia non potrà partecipare alla trasferta della Nazionale Maschile nelle Filippine per la 2a week di Volleyball Nations League. Il centrale trevigiano è infatti risultato positivo al Covid-19. Al suo posto sull'aereo in partenza oggi dalla Malpensa salirà Fabio Ricci.

Da una brutta ad una buona notizia. Nelle partite che si giocheranno a Quezon City sarà invece in regolarmente in panchina il tecnico Fefè De Giorgi che si è negativizzato ed ha lasciato il Canada per fare ritorno in Italia.