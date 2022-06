VNL: la nazionale si allena a Quezon City

QUEZON CITY (FILIPPINE)- Gli azzurri hanno raggiunto Quezon City nelle Filippine dove è in calendario la 2a week di Volleyball Nations League. La nazionale si è messa subito al lavoro svolgendo una seduta pesi mentre in serata svolgerà il primo allenamento allo Smart Araneta Coliseum, il gigantesco impianto di gioco (16.500 posti) che ospiterà tutti gli incontri di questa fase della manifesazione .

In mattinata tutti i giocatori e lo staff hanno effettuato dei test antigenici rapidi, risultati tutti negativi. L'esordio della nazionale campione d'Europa è fissato per mercoledì 22 giugno, quando alle ore 13 italiane sarà chiamata ad affrontare la Germania.