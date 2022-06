VNL: in vista della Bulgaria 13 convocate, dentro Orro e Pietrini

MILANO- Diramata dal CT Davide Mazzanti la lista delle atlete convocate per lo stage di preparazione che la nazionale femminile sosterrà da domani, giovedì 23 giugno prima della partenza per la Bulgaria dove l'Italia sarà impegnata nella terza week di VNL. Sono 13 le atlete che faranno parte della spedizione a Sofia dove affrronteranno Polonia, Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia. Il tecnico azzurro ha dovuto fare i conti con il covid che ha condizionato le scelte: contagiate Caterina Bosetti e Anastasia Guerra, Marina Lubian che sono in isolamento. Nel gruppo rientano invece Alessia Orro e Elena Pietrini.