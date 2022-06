VNL: domani Italia-Giappone, match d'alta classifica

QUEZON CITY (FILIPPINE)- Torna in campo domani (venerdì 24 giugno) alle 13.00 italiane la nazionale italiana guidata in questa trasferta nelle Filippine da Giolito. Gli azzurri, che ieri ha travolto la Germania, nella seconda sfida a Quezon City affronterà il Giappone, successivamente affronterà sabato la Slovenia (ore 13 italiane, diretta Sky Sport Uno) e domenica la Cina (ore 13 italiane, diretta Sky Sport Uno).

Oggi intanto non si è disputata la sfida in programma tra Cina e Germania, i tedeschi si sono rifiutati di scendere in campo, a causa della mancata effettuazione di nuovi test molecolari alla squadra asiatica, dopo le numerose positività riscontrate negli scorsi giorni. Alla formazione cinese è stata assegnata la vittoria 3-0 a tavolino.

Tornando all’Italia, diverse sono state le note positive nel match di ieri, soprattutto per quel che si è visto nei primi due set, tenuti sempre saldamente in mano dai campioni d’Europa. Da non ripetere, invece, il calo accusato nel terzo parziale, quando un lungo break ha permesso alla Germania di rientrare in partita.

Gli azzurri, nonostante i pochi allenamenti svolti assieme, hanno subito mostrato ottimi segnali d’intesa, considerati i 9 mesi dall’ultima uscita ufficiale della squadra al completo: la finale del Campionato Europei 2021 a Katowice.

La sfida di domani per Gianelli e compagni rappresenterà un’ulteriore occasione di crescita, il Giappone infatti sta disputando un’ottima VNL: nella classifica generale precede l’Italia di un solo punto, entrambe le nazionali finora hanno ottenuto 4 successi.