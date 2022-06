Azzurri pronti per la prima dei Giochi del Mediterraneo

ORANO (ALGERIA)- Dopo il lungo periodo di preparazione le nazionali di Vincenzo Fanizza e Luca Pieragnoli sono pronte all'esordio ai Giochi del Mediterraneo in programma a Orano in Algeria dal 26 giugno al 6 luglio. Questa sera alle ore 22 (orario italiano) è in programma la cerimonia di apertura, mentre domani inizieranno ufficialmente le gare di pallavolo. Le due formazioni azzurre, giunte a Orano giovedì, in questi giorni ha potuto prendere confidenza con gli impianti di gioco e ambientarsi negli alloggi e le strutture del Villaggio Mediterraneo che ospita l’Italia Team. Questa mattina le due formazioni del volley hanno entrambe sostenuto una seduta di allenamento e domani affronteranno i primi match.