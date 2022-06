Giochi del Mediterraneo: azzurre travolgenti con la Spagna

ORANO (ALGERIA)- Un'Italia femminile davvero bella all'esordio ad Orano in Algeria nella prima partita dei Giochi del Mediterraneo. Stasera le azzurre hanno travolto con un netto 3-0 (25-15, 25-18, 25-19) la Spagna che non ha potuto far nulla per arginare le scatenate ragazze di Pieragnoli. E'arrivata una vittoria mai in discussione che chiarisce sin da subito le grandi ambizioni della nostra nazionale in questa competizione. Sin dalle prime battute del match l’Italia ha imposto il proprio gioco e la Spagna non è riuscita a trovare le contromisure necessarie a contenere le azzurre. Miglior realizzatrice della serata la centrale Alessia Mazzaro autrice di 12 punti (per lei 4 ace); chiudono la partita in doppia cifra anche l’opposto Giorgia Frosini e la schiacciatrice Elena Perinelli, che mettono a segno entrambe 11 punti. Da segnalare inoltre l’ottima prestazione delle azzurre in battuta: 13 gli ace realizzati dall’Italia.