Marina Lubian parte per Sofia, negativa al Covid

SOFIA (BULGARIA)- Marina Lubian raggiungerà le proprie compagne a Sofia per la 3a week di Volleyball Nations League. La centrale azzurra, contagiata dal Covid al rientro da Brasilia, ha effettuato oggi il tampone di controllo, dopo un settimana di quarantena, che ha evidenziato la sua negativizzazione. Domani Marina prenderà un volo per la Bulgaria e si metterà a disposizione di Davide Mazzanti. L’esordio delle azzurre, che questa mattina ha svolto il primo allenamento nella capitale bulgara, è fissato per mercoledì 29 giugno alle ore 19 (orario italiano) contro la Polonia (diretta Sky Sport 1 e in streaming su NOW e Volleyball World TV).