Giochi del Mediterraneo: le azzurre conquistano la finale

ORANO (ALGERIA)-L'Italia di Pieragnoli vola in finale. Bissando il successo sulla Spagna, già battuta all'esordio, le azzurre potranno giocare per l'oro dei Giochi Del Mediterraneo. Nella sfida di oggi pomeriggio Diop e socie si sono imposte al Palais Sports Hammou Boutlélis contro le iberiche con un netto 3-0 (25-19, 25-19, 25-22) ottenuto grazie all’ottimo gioco espresso da tutta la squadra.

Cinque le azzurre che chiudono la partita di oggi in doppia cifra: Federica Squarcini best scorer con 15 punti (2 ace, 5 muri, 67% in attacco), Binto Diop 13 punti (1 ace, 3 muri, 35% in attacco), Sofia D’Odorico 12 punti (48% in attacco), Alessia Mazzaro 11 punti (1 ace, 3 muri, 58% in attacco) ed Elena Perinelli 10 punti (1 ace, 36% in attacco).

La Nazionale femminile tornerà in campo lunedì 4 luglio alle ore 17.30, sempre al Palais Sports Hammou Boutlélis, per disputare la finale contro la Turchia che questa mattina ha battuto la Serbia 3-0 (25-21, 25-14, 25-22). Le azzurre non partecipavano a una finale per il 1° posto dei Giochi del Mediterraneo dal 2013.

Il tecnico azzurro Luca Pieragnoli sceglie anche per questa semifinale il rodato sestetto composto dalla diagonale Bosio-Diop, dalle schiacciatrici D’Odorico e Perinelli, dalle centrali Mazzaro e Squarcini e il libero Panetoni.

Come avvenuto per primo match tra Italia e Spagna in questi giochi del Medieterraneo, il ct iberico Pascual Saurin fa scendere in campo lo starting six composto da Bravo, Garcia, Carpintero, Prol, Varela, Lazaro e il libero Piza.

E’ l’Italia a rompere l’equilibrio iniziale (4-4) e a sfruttare un proficuo turno in servizio di Perinelli per spingersi sul +7 (11-4). L’ottimo gioco di squadra espresso dalle azzurre permette alle ragazze di coach Pieragnoli di accelerare ulteriormente e il vantaggio si allunga sul +10 (17-7). Nel finale la Spagna prova ad accorciare (22-18) ma è decisiva la ripartenza azzurra: D’Odorico firma il 25-19 e l’Italia conquista il primo set.

Sono sempre le azzurre a imporre il proprio gioco e in avvio di seconda frazione (6-4). Un attacco vincente di Mazzaro spinge l’Italia sul +5 (10-5). Il time out chiamato dalla panchina della Spagna non sortisce l’effetto sperato: sono sempre le azzurre a condurre e a piazzare sul 14-11 il break che vale il +9 (20-11). Tutto facile per l’Italia anche nel finale: 25-19 e le azzurre si portano sul 2-0.

Più equilibrata la terza frazione: Perinelli e compagne trovano il primo vantaggio (6-4), ma questa volta la Spagna non le lascia scappare e prova a tenere il passo (9-7). La crescita delle iberiche non influisce sulla prestazione delle azzurre che restano sempre in controllo del parziale e della partita (13-10). A metà del set l’Italia trova l’accelerazione decisiva (17-10), ma nel finale la Spagna tenta l’impresa annullando sei palle match. La rimonta non si compie: Squarcini chiude set (25-22) e partita. L’Italia fa 3-0 e conquista l’accesso alla finale dei Giochi del Mediterraneo.

IL TABELLINO-

ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

ITALIA: D’Odorico 12, Mazzaro 11, Diop 13, Perinelli 10, Squarcini 15, Bosio 1; Panetoni (L), Battistoni, Frosini 1. Ne: Cagnin, Nwakalor. All. Pieragnoli.

SPAGNA: Bravo 3, Garcia 2, Carpintero 6, Prol 12, Varela 7, Lazaro 1; Piza (L), Villasante 2, Rodriguez, Villa, Llorens 8. Ne: Jimenez. All. Saurin.

ARBITRI: Mohamed (EGY), Moula (GRE)

DURATA SET: 26’, 26’, 26’

ITALIA: 5 a, 6 bs, 12 mv, 19 et

SPAGNA: 1 a, 3 bs, 13 mv, 12 et

I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE FEMMINILE-

Semifinali – Sabato 2 luglio - Palais Sports Hammou Boutlélis

SF47 – Ore 11.00 – Serbia - Turchia 0-3 (21-25, 14-25, 22-25)

SF48 – Ore 14.00 – Italia - Spagna 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Finali 1-3° posto - Lunedì 4 luglio 2022 - Palais Sports Hammou Boutlélis

Bronzo – Ore 10.30 – Serbia - Spagna

Oro – Ore 17.30 – Turchia - Italia

*Orari di gioco italiani – Gli orari potrebbero subire variazioni