VNL: l'Italia nei quarti pesca la Cina

SOFIA (BULGARIA)- Sarà Italia-Cina il quarto di finale delle Finals di Volleyball Nations League in programma dal 13 al 17 luglio ad Ankara in Turchia. In attesa di conoscere il tabellone completo dell’ultimo atto (decisiva Germania – USA in programma nella notte italiana a Calgary), la Cina, dopo la vittoria 3-1 sulla Corea del Sud e il contemporaneo passo falso del Giappone al tie break con il Belgio, ha conquistato matematicamente il quarto posto in classifica alle spalle proprio dell’Italia. In virtù del piazzamento della Turchia tra le prime otto, grazie al quale si è assicurata la testa di serie n.1 delle Finals (in quanto paese ospitante), Italia e Cina scivoleranno rispettivamente alla quarta e alla quinta posizione della classifica del torneo, ritrovandosi di fronte in uno dei quarti di finale in programma il 13 e il 14 luglio all’Ankara Sports Hall. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario delle Finali.