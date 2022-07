VNL: domani la sfida Italia-Iran

DANZICA (POLONIA)- Altro impegno di altissimo livello quello che l'Italia si appresta ad affrontare domani a Danzixa della Pool 6 di Volleyball Nations League . Gli azzurri di De Giorgi alle 14.00 scenderanno in campo contro l'Iran che nella prima uscita in Polonia ha superato al tie break i padroni di casa. L’obiettivo primario della nostra nazionale è quello di chiudere il prima possibile i conti in chiave classifica. Gli azzurri, primi della classe almeno fino a stasera, in attesa della gara tra Francia e Stati Uniti di domani mattina, potrebbero già esser certi di essere tra le prime otto questa sera in caso di sconfitta della Serbia con la Slovenia. L’Italia si proietta quindi alle Finals di Bologna, in programma dal 20 al 24 luglio all’Unipol Arena, dove scenderà in campo per i Quarti di Finale mercoledì 20 luglio alle ore 21.00. La formula della VNL prevede che l’Italia di De Giorgi, in qualità di paese organizzatore, partecipi sicuramente alle Finals con la condizione di arrivarci da prima in classifica nel caso in cui concluda tra le prime otto la fase preliminare, o da ottava in classifica se gli azzurri chiudono oltre le prime otto dopo la week 3. A presentare l’imminente impegno con l’Iran è stato lo schiacciatore calabrese Daniele Lavia, autore di 13 punti contro la Bulgaria:

« Ieri con la Bulgaria è stata una partita bella ma non semplice, soprattutto nel terzo set dove siamo stati bravi a reagire, dopo due buoni primi set, guardandoci negli occhi. Siamo fatti così ma stiamo lavorando per migliorare l'alternarsi tra alti e bassi. Stiamo giocando una VNL non semplice, tutte le squadre sono attrezzate per far bene e l'Iran è una di queste e lo ha dimostrato ieri con la Polonia. E' una squadra che non molla e resta sempre attaccata alla partita. In nazionale ho ritrovato la stessa atmosfera dello scorso anno, siamo rimasti legati tutti quanti ma abbiamo tutti un anno in più con miglioramenti che ne conseguono. C'è tutta la consapevolezza di far bene anche quest'anno. Ci sentiamo tutti giovani, anche i veterani si sentono giovani in questo gruppo. Personalmente sono contento di come sono andati gli ultimi anni, difficili ma vissuti con tanta voglia di fare. Credo di essere cresciuto tanto quest'anno grazie anche al mio club, sto bene, sono felice di essere qui e voglio guardare avanti. Sarà un'estate intensa, ci sarà il mondiale dopo la VNL ma pensiamo partita per partita, a noi piace fare così ».

Tra i protagonisti di questa giovane Italia c’è anche Alessandro Michieletto che prosegue il suo cammino in azzurro analizzando quello che è stato l’ultimo suo periodo dentro e fuori dal campo:

« Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e ci prepariamo con entusiasmo alle prossime gare che ci serviranno per migliorare il nostro gioco. Stiamo crescendo tanto come gruppo, è una squadra in crescita si lavora bene e siamo sereni. Dobbiamo continuare così e lavorare tanto, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Con l'Iran sarà una partita importante, è una squadra molto forte e lo ha dimostrato con la Polonia. Vogliamo guardare al risultato, arrivare tra le prime otto ma pensando anche al nostro gioco per goderci le Finals in casa. L'ultimo mio anno è stato un anno intenso ma bello, ora è un'estate nuova, bisogna conquistarsi tutto lasciando alle spalle ciò che è stato. Siamo una squadra importante e vogliamo portare l'Italia in alto in ogni competizione. La mia vita è cambiata, sto cercando di rendermene conto ma non è facile. Scendere in campo vuol dire non poter scendere sotto un certo livello, è difficile ma sto lavorando per dare il meglio e far divertire i nostri tifosi. Questo mi riesce meglio anche grazie ai miei compagni ».

I due schiacciatori azzurri si sono poi soffermati sul significato di “Noi..Italia” il motto con cui è nata questa nazionale di Fefè De Giorgi:

« Noi..Italia – ha commentato Daniele Lavia - vuol dire tutto, ci caratterizza: unione, forza, fiducia reciproca e credo si veda quando scendiamo in campo”. Stessi valori sottolineati da Alessandro Michieletto: “Noi Italia" è una cosa molto importante, racchiude parole fondamentali: gruppo, stare insieme, lottare e giocare insieme. Abbiamo fatto del gruppo la nostra arma principale la scorsa estate e vogliamo fare lo stesso quest'anno ».

LA CLASSIFICA-

1.Italia 7 (22), 2. Polonia 7 (22), 3. Francia* 7 (21), 4. Giappone 7 (21), 5. USA 7 (20), 6. Brasile 6 (18), 7. Olanda 6 (17), 8. Iran 5 (14), 9. Serbia* 4 (11), 10. Argentina 3 (11), 11. Slovenia* 3 (9), 12. Germania 3 (7), 13. Cina 2 (6), 14. Canada 2 (6), 15. Bulgaria 1 (6), 16. Australia 1 (2).

*una gara in meno

WEEK 3 – LE PROSSIME GARE DEGLI AZZURRI-

7 luglio 2022 ore 14.00 Italia – Iran

Diretta streaming su Volleyball World TV

Diretta TV su Sky Sport Arena e streaming su NOW TV

Telecronaca di Stefano Locatelli e commento tecnico di Andrea Zorzi

8 luglio 2022 ore 20.00 Italia - Serbia

Diretta streaming su Volleyball World TV

Diretta TV su Sky Sport Arena e streaming su NOW TV

Telecronaca di Stefano Locatelli e commento tecnico di Andrea Zorzi

10 luglio 2022 ore 17.00 Italia - Olanda

Diretta streaming su Volleyball World TV

Diretta TV su Sky Sport Arena e streaming su NOW TV

Telecronaca di Stefano Locatelli e commento tecnico di Andrea Anastasi

RISULTATI E PROGRAMMA GARE DELLA WEEK 3 TRA DANZICA (BULGARIA) E OSAKA (GIAPPONE) – ORARI ITALIANI

5 luglio 2022-

USA - Germania 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 25-18)

Canada - Argentina 1-3 (21-25, 25-23, 21-25, 23-25)



Italia - Bulgaria 3-0 (25-15, 25-20, 25-23)

Iran - Polonia 3-2 (21-25, 25-23, 25-22, 25-27, 15-7)

6 luglio 2022-

Brasile - Germania 3-1 (25-27, 25-17, 25-20, 25-19)

Giappone - Australia 3-1 (25-18, 25-15, 23-25, 25-19)

Olanda - Cina 3-0 (29-27, 25-12, 25-13)

Pool 6 Danzica (Polonia) 20.00 Slovenia – Serbia

7 luglio 2022-

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 05.00 Francia – USA

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 08.00 Germania – Australia

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 11.00 Canada – Brasile



Pool 6 Danzica (Polonia) ore 14.00 Italia – Iran

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 17.00 Bulgaria – Slovenia

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 20.00 Polonia – Cina

8 luglio 2022-

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 05.40 Argentina – Australia

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 08.40 Francia – Brasile

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 12.10 Giappone – Canada

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 14.00 Bulgaria – Olanda

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 17.00 Slovenia – Iran



Pool 6 Danzica (Polonia) ore 20.00 Italia – Serbia

9 luglio 2022-

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 05.40 Francia – Argentina

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 08.40 Canada – USA

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 12.10 Germania – Giappone

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 14.00 Cina – Bulgaria

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 17.00 Iran – Serbia

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 20.00 Polonia – Olanda

10 luglio 2022-

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 05.40 USA – Argentina

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 08.40 Australia – Francia

Pool 5 Osaka (Giappone) ore 12.10 Brasile – Giappone

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 14.00 Cina – Serbia



Pool 6 Danzica (Polonia) ore 17.00 Italia – Olanda

Pool 6 Danzica (Polonia) ore 20.00 Polonia – Slovenia