Euro U18: L'Italia vince anche la seconda gara del girone

TBILISI (GEORGIA) - Ancora una vittoria per la Nazionale Under 18 maschile ai Campionati Europei di categoria in corso a Tbilisi in Georgia. Gli azzurrini, impegnati nella Pool II, hanno bissato il successo di ieri e, nella seconda giornata della competizione continentale, hanno battuto 3-0 (25-21, 25-21, 25-15) la Grecia.