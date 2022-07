VNL: Italia prima in classifica, nei quarti di nuovo contro l'Olanda

DANZICA (POLONIA)- Grazie alla vittoria di questa sera contro l'Olanda l'Italia di De Giorgi ha chiuso trionfalmente la fase preliminare della Volleyball Nations League conquistando il primo posto nella classifica finale con un bilancio di 10 vittorie e 31 punti e un miglior quoziente set rispetto alla Polonia. L’Italia acquisisce quindi sul campo il primo posto che comunque avrebbe ottenuto da regolamento nel caso in cui avesse concluso la fase preliminare tra le prime otto, in qualità di paese organizzatore delle Finals.

Gli azzurri incontreranno mercoledì 20 luglio alle 21.00 nei Quarti di Finale all’Unipol Arena di Bologna l’Olanda, sconfitta oggi proprio dall’Italia per 3-0 (25-23, 26-24, 25-21) nell’ultima gara della week 3 chiusa con quattro vittorie su quattro. Gli altri accoppiamenti dei Quarti di Finale, in programma tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio nell’impianto bolognese, vedranno la Polonia incontrare l’Iran, gli USA affrontare il Brasile e la Francia incrociare il Giappone.



GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI -