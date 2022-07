Euro u22: domani si parte con Italia-Turchia

TARNOW (POLONIA) - Domani inizia in Polonia la prima edizione dei Campionati Europei Under 22 maschili. Nella prima giornata la nazionale guidata da Vincenzo Fanizza scenderà in campo alle 17 all’Arena Jaskolka contro la Turchia. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool II e, oltre alla formazione turca, sfideranno Olanda e Montenegro. Nella Pool I, invece, i padroni di casa della Polonia incontreranno Francia, Serbia e Austria. Terminata la fase a giorni le prime due classificate di ogni pool accederanno alle semifinali incrociate e alle finali per l’assegnazione delle medaglie.

Gli azzurrini sono al lavoro in Polonia da sabato: “Siamo riusciti ad allenarci bene in questi ultimi tre giorni – esordisce il tecnico Vincenzo Fanizza - e per noi è stato davvero utile per sistemare gli ultimi aspetti del nostro gioco. Conosco bene questi ragazzi, lavoriamo insieme da diversi anni e questo è un aspetto che facilita il lavoro, anche se rispetto alla formazione che ha vinto l’oro al Mondiale la squadra è un po’ cambiata. Penso ad esempio a Michieletto che è entrato a far parte stabilmente della Nazionale seniores, a Cianciotta che ha cambiato ruolo e da centrale è stato ora convocato come schiacciatore. Manca anche un opposto titolare, ma i ragazzi che sono stati chiamati in questo cambio di ruolo si sono comportati egregiamente e questo ci fa guardare con fiducia anche a questa competizione. La nostra recente partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, per molti di questi ragazzi, è stata l’occasione per fare esperienza e ci ha offerto la possibilità per fare un ulteriore passo in avanti sul piano della crescita individuale degli atleti e della squadra. Siamo l’Italia e vogliamo competere per una medaglia anche a questi Campionati Europei”.

Guardando alle avversarie di questa competizione Fanizza ha proseguito: “Nella prima partita incontreremo la Turchia. E’ una nazionale che gioca molto bene con una buona diagonale palleggiatore-opposto e ha degli schiacciatori interessanti. Nel girone incontreremo poi Olanda e Montenegro che sono due formazioni da non sottovalutare. In questo Europeo poi spicca sicuramente la Polonia, squadra ospitante, che ricoprirà sicuramente un ruolo da protagonista. Sono molto motivati, li conosciamo bene perché li abbiamo incontrati in passato in diverse manifestazioni e sicuramente saranno uno degli avversari più ostici. In questo momento, però, rimaniamo concentrati su di noi, sul nostro gioco, ci siamo allenati bene e siamo pronti per iniziare questo torneo nel migliore dei modi”.

I 14 azzurrini convocati -

Palleggiatori: Paolo Porro, Leonardo Ferrato

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi (C), Alberto Pol, Giulio Magalini, Nicola Cianciotta, Matteo Meschiari, Andrea Schiro, Mattia Gottardo

Centrali: Mirco Compagnoni, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Daniele Mellano

Libero: Damiano Catania

IL CALENDARIO -

Pool I (Arena Jaskolka): Austria, Francia, Polonia, Serbia

1° Giornata – 12 luglio 2022

Ore 14.30 Serbia - Austria

Ore 19.30 Polonia – Francia

2a Giornata – 13 luglio 2022

Ore 14.30 Austria - Francia

Ore 19.30 Serbia – Polonia

3° Giornata – 14 luglio 2022

Ore 14.30 Francia - Serbia

Ore 19.30 Austria - Polonia

Pool II (Arena Jaskolka): Italia, Olanda, Turchia, Montenegro

1a Giornata – 12 luglio 2022

Ore 12.00 Montenegro – Olanda

Ore 17.00 Italia - Turchia

2a Giornata – 13 luglio 2022

Ore 12.00 Olanda – Turchia

Ore 17.00 Montenegro – Italia

3a Giornata – 14 luglio 2022

Ore 12.00 Turchia – Montenegro

Ore 17.00 Olanda – Italia

Semifinali – 16 luglio 2022

Ore 17.00 (MJF-13) 1ª Pool I - 2ª Pool II

Ore 20.00 (MJF-14) 1ª Pool II- 2ª Pool I

Finale 3° posto – 17 luglio 2022

Ore 17.00 Perdente MJF-13 – Perdente MJF-14

Finale 1° posto – 17 luglio

Ore 20.00 Vincente MJF-13 – Vincente MJF-14