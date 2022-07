VNL: L'Italia è arrivata ad Ankara

ANKARA (TURCHIA) - La Nazionale femminile di Mazzanti è arrivata ad Ankara, sede delle Finals di Volleyball Nations League 2022. Atterrate nella capitale turca in serata, le azzurre inizieranno domani l’avvicinamento alla sfida ad eliminazione diretta con la Cina in programma all’Ankara Sports Hall giovedi 14 luglio alle ore 14:00 italiane (diretta Sky Sport e in streaming NOW e Volleyball World TV). La vincente tra Italia e Cina incrocerà poi in semifinale una tra Turchia e Thailandia (in programma a seguire Italia-Cina) mentre ad aprire il programma delle Finals (13 luglio) saranno le sfide Brasile-Giappone e USA-Serbia.