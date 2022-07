Europei U21: esordio positivo per le azzurrine

CERIGNOLA (BARI) - In un gremito Pala Tatarella, la Nazionale Under 21 femminile guidata dal tecnico Luca Pieragnoli si è imposta per 3-1 (25-22, 23-25, 25-14) sull’Ucraina nella gara di ll’esordio della prima edizione dei Campionati Europei di categoria.