VNL Finals: tra 24 ore l'Italia sfida la Cina

ANKARA (TURCHIA) - L’Italia è pronta per il debutto alle Finals di Volleyball Nations League: appuntamento fissato per domani alle ore 14:00 italiane, quando all’Ankara Sports Hall, le azzurre affronteranno la Cina nella sfida valida per i quarti di finale di VNL (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Volleyball World TV). Reduci da otto vittorie consecutive (4 su 4 in Brasile e 4 su 4 in Bulgaria) nelle ultime due pool, le campionesse d’Europa in carica incroceranno proprio quella Cina che sempre ad Ankara (prima pool) inflisse l’ultima sconfitta all’Italia in Volleyball Nations League (1-3 lo scorso 4 giugno). A distanza di più di un mese da quel passo falso, il CT Davide Mazzanti ha ritrovato il roster al completo e soprattutto consentito alle sue ragazze di recuperare uno stato di forma sempre più convincente che ha di fatto permesso all’Italia di presentarsi alle Finals con entusiasmo ed ambizioni. In occasione delle Finals di VNL l’Italia scenderà in campo con sulla maglia il logo DHL arcobaleno. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo insieme a DHL, è quello di lanciare un messaggio d’inclusione forte e deciso, per un mondo senza barriere, né fisiche, né mentali, per andare oltre ogni diversità, affinché le nuove generazioni possano vivere in un mondo più sostenibile.

LE DICHIARAZIONI -

Davide Mazzanti – «Arriviamo bene alla sfida con la Cina – ha ammesso il CT azzurro – consapevoli di aver fatto un bel percorso in crescendo. Non vediamo l’ora di tornare in campo perché l’attesa è stata tanta. Sarà sicuramente una bella sfida contro una Cina che negli ultimi anni ha spesso segnato il nostro cammino. Sarà bello giocarci un quarto di finale così importante con loro. Già nella partita disputata nella prima week qui ad Ankara avevamo fatto buone cose mettendole in difficoltà. In quella sfida abbiamo preso appunti circa alcuni aspetti che dobbiamo migliorare ma più in generale dovremo giocare come fatto nelle ultime due week cioè con ordine ed aggressività divenuti oramai tratti distintivi del nostro gioco. Qui ad Ankara si respira una bella atmosfera e si percepisce l’importanza dell’evento. Tutto quello che è cornice chiaramente è bello e genera stimoli ma la cosa più bella resta il quadro e quello spetterà a noi completarlo».

Caterina Bosetti – «Siamo consapevoli di avere davanti una grande opportunità – ha dichiarato la schiacciatrice Caterina Bosetti – c’è tanta voglia di fare risultato e per questo servirà massima concentrazione perché affronteremo una squadra che gioca una pallavolo particolare. In generale posso affermare che siamo qui con lo spirito giusto per affrontare una Cina che stiamo ancora studiando. Quel che è certo è che dovremo aggredirle in battuta per non consentirgli di giocare palloni veloci bloccando i loro schemi fatti di attacchi in sovrapposizione. Una squadra come la nostra è abbastanza scontato che venga etichettata come favorita ed è chiaro che queste attenzioni possono generare pressioni. Sta a noi non pensare troppo a queste chiacchiere e concentrarci sul campo. Dal punto di vista personale adesso sto bene, ho superato il Covid essendomi negativizzata abbastanza velocemente, mi sento bene e sono pronta a dare il mio contributo in campo».

I PRECEDENTI -

30 vittorie, 52 sconfitte, 82 gare disputate

LE 14 AZZURRE -

Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia Gennari.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

All. Davide Mazzanti

CALENDARIO FINALS –

Quarti di finale

13 luglio ore 14:00: Brasile – Giappone

- Telecronaca Stefano Locatelli su Sky Sport Arena

13 luglio ore 17:30 USA – Serbia

- Telecronaca Roberto Prini su Sky Sport Arena

14 luglio ore 14:00 Italia – Cina

- Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano su Sky Sport Uno

14 luglio ore 17:30 Turchia-Thailandia

- Telecronaca di Stefano Locatelli su Sky Sport Arena

Semifinali

16 luglio ore 14:00: Semifinale 1

- Telecronaca di Roberto Prini su Sky Sport Action

16 luglio ore 17:30: Semifinale 2

- Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano su Sky Sport Uno

Finali

17 luglio ore 14:00: Finale 3° - 4° posto

- Telecronaca di Roberto Prini su Sky Sport Uno

17 luglio ore 17:30: Finale 1° - 2° posto

- Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano su Sky Sport Uno

