Europei U22: L'Italia vince anche la seconda partita

TARNOW (POLONIA) - Oggi pomeriggio la Nazionale Under 22 maschile guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, ha superato per 3-0 (25-22, 25-15, 25-19) il Montenegro nella seconda partita dell'Europeo di categoria. Ottima prova di squadra per Rinaldi e compagni che, fatta eccezione per un passaggio a metà del primo set, sono sempre stati in vantaggio e sono riusciti a imporre il proprio gioco. L’Italia, impegnata nella Pool II, tornerà in campo domani per la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 17 gli azzurrini di Fanizza giocheranno contro l’Olanda.