VNL Finals: è la Turchia l'avversaria dell'Italia in semifinale

ANKARA (TURCHIA) - Si sono concluse oggi le gare dei quarti di finale delle Finals di VNL 2022. Dopo i successi di Brasile, Serbia e Italia, è arrivato quello delle padrone di casa della Turchia sulla Thailandia per 3-1 (23-25; 25-15; 25-18; 25-21). E proprio le turche, sabato 16 luglio alle ore 17:30 italiane (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Volleyball World TV) saranno le prossime avversarie delle azzurre in una semifinale che richiamerà all’Ankara Sports Hall il pubblico delle grandissime occasioni. Domani giornata di break ad Ankara per le quattro finaliste che potranno dedicarsi alla preparazione degli ultimi due giorni di questa entusiasmante Volleyball Nations League 2022.