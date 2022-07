Europei U22: domani Italia-Polonia per un posto in finale

TARNOW (POLONIA) - La Nazionale Maschile under 22 è pronta per la sfida contro i padroni di casa nella semifinale dei Campionati Europei di categoria in programma domani alle 20 all’Arena Jaskolka Tarnow in Polonia. Con la vittoria conquistata ieri (l’Italia non ha subito sconfitte in questa competizione) gli azzurrini di Vincenzo Fanizza hanno chiuso al primo posto la fase a gironi e sono in corsa, tra le migliori quattro formazioni d’Europa, per il titolo continentale. L’altra semifinale, che sarà giocata sempre domani nello stesso impianto alle ore 17.00, vedrà invece impegnate in campo Francia e Turchia.

E’ il tecnico Vincenzo Fanizza a tracciare il bilancio dell’Italia nella prima fase a gironi di questa prima edizione dei Campionati Europei di categoria. «Questa settimana è stata davvero complicata – esordisce il tecnico degli azzurrini -. In ogni partita, per diverse ragioni, abbiamo dovuto cambiare formazione. Nella gara di esordio è partito un sestetto, nella seconda giornata ho dovuto cambiare degli elementi della squadra a causa di qualche acciacco fisico dei giocatori, ieri ci sono state altre sostituzioni perché due ragazzi sono stati tenuti a riposo in via precauzionale e ieri sera sono risultati positivi al covid. Siamo sempre stati capaci di reagire alle difficoltà, non ci siamo lasciati abbattere e ne siamo usciti sempre vincenti. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi molto preparati, intelligenti e che hanno maturato esperienze importanti sia con i club che con la maglia della Nazionale. Si sono sempre dimostrati disponibili alle richieste e hanno sempre risposto in modo positivo anche alle richieste di cambio di ruolo che nel corso delle settimane si sono presentate. E’ successo prima dell’Europeo con Gironi, si è ripetuto ieri con Cianciotta, che è tornato a fare il centrale, e Rinaldi che è tornato a ricoprire il ruolo di opposto. L’auspicio ora è quello che non si presentino altre necessità di questo tipo. Ho la fortuna di conoscere bene questi ragazzi, li conosco da diversi anni, in passato abbiamo partecipato insieme a importanti competizioni con risultati egregi e ora insieme siamo riusciti a far fronte a tutti i problemi che si sono presentati. Devo complimentarmi con loro e con lo staff per il percorso che siamo riusciti a compiere fino a questo momento. Anche se rispetto a quando siamo partiti la situazione della squadra è cambiata i nostri obiettivi non cambiano. Siamo qui e vogliamo conquistare una medaglia, qualunque sia il colore. Siamo davvero felici per le vittorie che siamo riusciti a ottenere in questa prima fase dell’Europeo».

Domani la Nazionale under 22 affronterà i padroni di casa della Polonia e si preannuncia un match impegnativo. «Domani sfideremo Polonia, che gioca in casa e avremo tutto il tifo contro. Ma questo, conoscendo i ragazzi, sarà un motivo in più per competere al meglio. Di sicuro non ci faremo intimidire. Siamo concentrati sulla partita, ci apprestiamo ad affrontare una squadra ben attrezzata con un opposto e uno schiacciatore molto forti. Nella prima fase la Polonia ha subito una sola sconfitta con la Francia. Noi siamo determinati e possiamo fare bene, questo Europeo è una bella esperienza anche dal punto di vista caratteriale e sicuramente ci aiuterà a crescere ulteriormente».

DIRETTA –

Le partite delle semifinali e delle finali dei Campionati Europei under 22 maschili saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube CEV (QUI).

LE CLASSIFICHE DELLE POOL -

Pool I: 1. Francia (3 v, 0 p, 6 pt), 2. Polonia (2 v, 1 p, 7 pt), 3. Serbia (1 v, 2 p, 4 pt), 4. Austria (0 v, 3 p, 1 pt).

Pool II: 1. Italia (3 vittorie, 9 punti), 2. Turchia (2 v, 1 p, 5 pt), 3. Olanda (1 v, 2 p, 4 pt), 4. Montenegro (0 v, 3p, 0 pt).

IL CALENDARIO

Semifinali – 16 luglio 2022

Ore 17.00 (MJF-13) Francia - Turchia

Ore 20.00 (MJF-14) Italia - Polonia

Finale 3° posto – 17 luglio 2022

Ore 17.00 Perdente MJF-13 – Perdente MJF-14

Finale 1° posto – 17 luglio

Ore 20.00 Vincente MJF-13 – Vincente MJF-14