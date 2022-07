Euro U18: l'Italia è in finale!

TBILISI (GEORGIA) - La nazionale under 18 maschile stacca il pass per la finale dei Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento allo Sports Palace di Tbilisi (Georgia). I ragazzi del commissario tecnico Michele Zanin infatti hanno brillantemente superato 3-0 (25-23, 25-20, 25-14) la Serbia e domani, alle ore 16.30, affronteranno la Francia, uscita vincitrice nell’altra semifinale contro la Bulgaria, battuta con il risultato di 3-0 (25-15, 25-23, 25-20).

LA CRONACA - Le due compagini sono scese in campo molto concentrate. L’inizio del primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio (10-10), ma tre muri consecutivi di Tommaso Barotto regalano fiducia alla squadra azzurra che si porta sul 18-14. Nel finale la Serbia con determinazione riesce a rovesciare la situazione trovando il vantaggio (20-21). Due fondamentali punti dell’Italia ribaltano le sorti del set e costringono il tecnico serbo a chiamare il time out ma nulla cambia. L’Italia con concentrazione chiude sul 25-23.

Anche l’inizio della seconda frazione è stato molto equilibrato con le due squadre sempre a contatto (10-10), ma con delle ottime trame di gioco, Barotto e compagni trovano un buon break (14-10). Come successo nel finale del primo set, anche nel secondo i ragazzi di coach Strahinja Kozic con grande orgoglio tentano la rimonta portandosi nuovamente vicini (20-19). La battaglia sotto rete però la vince l’Italia che chiude sul 25-20.

Dominio azzurro nel terzo set. Dopo il solito avvio, sempre molto equilibrato (8-8), l’Italia cambia marcia e si porta sul 18-11. Gli azzurrini, forti del vantaggio conquistato, riescono con disinvoltura chiudere la pratica Serbia sul 25-14. Best scorer del match l’azzurro Tommaso Barotto, autore di 23 punti (6 muri, 1 ace).

La finale tra Francia-Italia, in programma domani domenica 17 luglio alle ore 16.30, sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della CEV (QUI).

IL TABELLINO -

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-23, 25-20, 25-14)

ITALIA: Filippelli 1, Pozzebon 2, Bristot 5, Mati 8, Barotto 23, Magliano 9; Morazzini (L), Carpita 2, Bonisoli. Ne: Miraglia, Selleri, Frascio, Fedrici, Loreti (L). All. Zanin

SERBIA: Milanovic 2, Brbocic 1, Puaca 3, Stankovic 15, Dopudj 7, Aleksic P. 5; Nedic (L), Stepanovic 2, Krnjajic, Veselic. Ne. Starovic, Aleksic A., Stanojevic, Cakovic (L). All. Kozic

Durata set: 25’, 24’, 20’

Italia: 3 a, 10 bs, 11 mv, 24 et

Serbia: 2 a, 10 bs, 2 mv, 25 et

RISULTATI E PROGRAMMA -

SEMIFINALI

16/07

Francia-Bulgaria 3-0 (25-15, 25-23, 25-20)

Italia-Serbia 3-0 (25-23, 25-20, 25-14)

FINALI

17/07

3/4° posto: Bulgaria-Serbia (ore 14)

1/2° posto: Francia-Italia (ore 16.30)