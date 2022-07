Euro U17: l'Italia perde con la Turchia

PROSTEJOV (REPUBBLICA CECA) - Arriva la prima sconfitta per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 17 . Le azzurrine, guidate dal tecnico Michele Fanni, sono state battute 3-1 (27-25, 25-20, 21-25, 25-18) dalla Turchia. Partita sofferta per Esposito e compagne che sono riuscite a imporre il proprio gioco solo nella terza frazione e negli altri set hanno faticato a trovare la giusta continuità nei momenti cruciali del match. Le azzurrine torneranno in campo domani alle 13.30 per sfidare la Finlandia nella terza giornata dei Campionati Europei di categoria.

LA CRONACA –

Per questo secondo impegno il tecnico Michele Fanni sceglie il sestetto composto da Allaoui, Esposito, Monaco, Adigwe, Amoruso, Manfredini e il libero Bonafede. Il tecnico Rasit Berk Inanc, per la Turchia, fa scendere in campo lo starting six con Kuyan, Eroguz, Mumcular, Boztepe, Kacmaz, Olcay e il libero Esepasa.

E’ la Turchia a rompere l’equilibrio iniziale (4-4) e a portarsi in vantaggio (7-5). Le azzurrine mantengono il passo (9-9), ma sono le avversarie ad accelerare di nuovo (14-9). Grazie alla ritrovata efficacia in battuta (due ace di Esposito e uno di Monaco) l’Italia riesce a riagganciare le turche (15-15). Sono le azzurrine ora ad alzare il ritmo (18-22) e ad arrivare per prime al set point (21-24). La Turchia sfrutta un errore, si ricompatta (24-24) e conquista il primo set ai vantaggi (27-25).

Sulla scia del finale del parziale precedente è la Turchia a rientrare in campo con passo deciso (7-3) e a mantenere l’Italia a distanza (11-7). Le azzurrine ritrovano un buon ritmo e con ordine ricominciano a macinare buon gioco e punti (16-14) e coach Inanc decide di chiamare time out. Lo stop al gioco dà nuovo slancio alla manovra turca (19-15), l’Italia non riesce a ricucire (21-18) e la Turchia si porta sul 2-0 (25-20).

Le azzurrine sono le protagoniste assolute dell’avvio del terzo set grazie anche alla ritrovata efficacia in battuta (2-9). L’Italia continua a rimanere avanti (7-12), ma arriva la reazione della Turchia che pizza il break che ristabilisce l’equilibrio (12-12). La nuova ripartenza è firmata dalle ragazze di coach Fanni (15-20) che amministrano (17-23) e chiudono il set a proprio favore (21-25).

La quarta frazione vede Esposito e compagne protagoniste di un buon avvio (6-10). La Turchia ritrova il filo, si porta a -1 (11-12) e ristabilisce la parità (15-15). Il match prosegue quindi punto a punto (17-17). Alla ripartenza turca (19-17) coach Fanni chiama time out. Lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato: la Turchia allunga (22-17) e chiude set e partita (25-18).

IL TABELLINO -

- - (27-25, 25-20, 21-25, 25-18)

TURCHIA: Kuyan 14, Eroguz 12, Mumcular 10, Boztepe 14, Kacmaz 13, Olcay 2; Esepasa (L), Hurriyet, Yilmaz. Ne: Senyapici, Kandemir, Devrim, Basyolcu, Ozbey. All. Inanc.

ITALIA: Allaoui 6, Esposito 13, Monaco 13, Adigwe 15, Amoruso 6, Manfredini 10; Bonafede (L), Del Freo 2, Vighetto 1, Camerini 2, Coba. Ne: Marchesini, Baratella (L), Franceschini. All. Fanni.

ARBITRI: Hladisova (CZE), Barev (BUL)

DURATA SET: 27’, 28’, 26’, 28’

TURCHIA: 13 a, 10 bs, 14 mv, 20 et

ITALIA: 18 a, 15 bs, 10 mv, 33 et

- Hradec Kralove - Repubblica Ceca, Serbia, Bulgaria, Germania, Olanda e Croazia.

1a Giornata – 16 luglio 2022

Serbia – Germania 3-2 (25-22, 20-25, 22-25, 25-17, 16-14)

Croazia – Bulgaria 3-2 (25-27, 25-19, 25-27, 25-14, 15-11)

Repubblica Ceca – Olanda 2-3 (25-22, 25-21, 20-25, 20-25, 9-15)

2a Giornata – 17 luglio 2022

Ore 13.30 Croazia – Serbia 0-3 (22-25, 16-25, 24-26)

Ore 16.00 Bulgaria – Olanda

Ore 18.30 Germania – Repubblica Ceca

3a Giornata – 18 luglio 2022

Ore 13.30 Serbia – Bulgaria

Ore 16.00 Olanda – Germania

Ore 18.30 Repubblica Ceca – Croazia

– Prostejov - , Turchia, Slovenia, Polonia, Ungheria e Finlandia

1a Giornata – 16 luglio 2022

Turchia – Finlandia 3-2 (23-25, 25-12, 25-13, 21-25, 15-10)

– Ungheria 3-1 (25-13, 20-25, 25-17, 25-14)

Slovenia – Polonia 2-3 (18-25, 29-27, 19-25, 28-26, 11-15)

2a Giornata – 17 luglio 2022

Ore 13.30 Turchia – 3-1 (27-25, 25-20, 21-25, 25-18)

Ore 16.00 Finlandia – Polonia

Ore 18.30 Ungheria – Slovenia

3a Giornata – 18 luglio 2022

Ore 13.30 – Finlandia

Ore 16.00 Slovenia – Turchia

Ore 18.30 Polonia – Ungheria