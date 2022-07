Euro U22: gli azzurrini salgono sul tetto d'Europa

TARNOW (POLONIA) - La nazionale italiana under 22 maschile ha conquistato la medaglia d’oro nella finale contro la Francia 3-1 (24-26, 25-23, 25-22,25-21). L’Italia conquista, dunque, la prima edizione dei Campionati Europei Under 22 maschili che si sono disputati nella città di Tarnow, in Polonia. Il tutto nella giornata in cui anche l’Under 18 maschile ha conquistato la medaglia d’oro europea e la nazionale femminile seniores ha ottenuto la prima storica vittoria nella VNL. La vittoria ai Campionati Europei dei ragazzi guidati da Vincenzo Fanizza rappresenta la giusta conclusione di un cammino fatto di 5 vittorie in altrettanti incontri disputati, piegando uno dopo l’altro tutte le squadre avversarie affrontate. A distanza di meno di un anno questo gruppo, che nel 2021 ottenne la medaglia d’oro nei Campionati del Mondo U21 disputati a Cagliari, si è confermato ai vertici della pallavolo internazionale. Sul gradino più basso del podio sono saliti i padroni di casa della Polonia, che nella finale di consolazione si sono imposti con il punteggio di 3-1 (25-17, 20-25, 26-24, 25-23) contro la Turchia.