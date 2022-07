VNL: Giannelli testimonial di Equal Jersey

BOLOGNA- Simone Giannelli, regista e capinano della nazionale azzurra, in occasione delle Finals di Volleyball Nations League, indosserrà la Equal Jersey. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere un messaggio di uguaglianza, facendo leva sul potere della pallavolo di guidare i cambiamenti positivi. Volleyball World e l'organizzazione benefica Let’s Keep The Ball Flying, organizzazione no-profit creata per indirizzare il potere della pallavolo al raggiungimento dell'uguaglianza, sono felici di confermare la loro collaborazione.

La Equal Jersey sarà indossata dai più grandi pallavolisti del mondo alle finali di VNL a Bologna dal 20 al 24 luglio,

Puoi far parte anche tu del cambiamento con la tua Equal Jersey, il 40% del ricavato sarà devoluto direttamente a Let’s Keep The Ball Flying.