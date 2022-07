VNL Finals: l'italia batte l'Olanda e vola è in semifinale

BOLOGNA - Trascinata dal pubblico dell'Unipol Arena di Bologna la nazionale di De Giorgi ha superato in quattro set 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-22) l'Olanda ed ha conquistato il diritto di giocare la semifinale di Volleyball Nations League che opporrà gli azzurri alla vincente tra Francia e Giappone che si sfideranno domani. Partenza in salita per Giannelli e compagni che hanno sbagliato molto nel primo set concedendo agli olandesi diversi break gratuiti. La musica è cambiata a partire dal secondo parziale quando l'Italia ha ingranato le marce alte ed ha spento sul nascere ogni tentativo di reazione della formazione orange che si è arresa davanti alle giocate fluide e potenti della nostra nazionale.

Nella vittoria di questa sera gli azzurri, sotto di un set, sono stati bravi a reagire, mostrando la caratteristica che li ha contraddistinti nel corso della fase preliminare. La partita, rimessa subito in equilibrio, ha visto la buona prova di Romanò, autore di 14 punti, sostituito sul finale da Zaytsev, del reparto schiacciatori, con Lavia e Michieletto entrambi a segno 14 volte, e dei centrali con Galassi, Anzani e Russo, miglior realizzatore al centro con 12 punti, mandati in campo nel corso della gara. Dall’altra parte buona la prova del solito Nimir, best scorer del torneo fino ad oggi, e di Tuinstra.

Nel pomeriggio gli Stati Uniti, che hanno conquistato il pass per le semifinali battendo 3-1 il Brasile, affronteranno sabato la vincente di Polonia-Iran (si gioca domani alle 21) mentre l’Italia incontrerà la vincente di Francia-Giappone (in programma domani alle 18).

L’Italia parte bene nel primo set con in campo Giannelli e Romanò, Lavia e Michieletto, al centro Russo e Anzani, libero Balaso. La difesa di Lavia innesca Romanò, suo il pallonetto del 4-2. Romanò si ripete con un block out che vale il 5-3. L’Olanda risponde a tono tenendosi ad una lunghezza raggiungendo la parità con Nimir 5-5. Romanò in evidenza nell’avvio di primo set, al servizio a segno due volte consecutive 8-5. L’Italia allunga con Giannelli, suo il tocco di prima intenzione del 10-7. L’Olanda non perde la scia degli azzurri e ritrova il pareggio sul 10-10. Michieletto a segno, l’Italia ritrova due lunghezze di vantaggio 12-10. Nimir tiene in mano il set, l’Olanda ritrova ancora gli azzurri 13-13, portandosi avanti 14-13. Il set procede punto a punto, 17-17. Lavia da seconda linea a segno, Italia in parità 20-20. Il Challenge vede un tocco a muro da parte degli azzurri, l’Olanda allunga sul 23-20. La prima palla set arriva per mano di Nimir al servizio su Bottolo, entrato per Lavia, primo set chiuso 25-21 a favore degli orange.

De Giorgi conferma il il 6+1 iniziale nel secondo set. Avvio analogo al set precedente con l’Italia avanti di due lunghezze 7-5. Prima Romanò in attacco, poi Giannelli a muro per il 9-5 a favore dell’Italia. L’Italia reagisce, il muro di Russo porta a cinque le lunghezze di vantaggio 12-7. L’attacco di Lavia destinato out trova il tocco della difesa olandese, Italia avanti 15-9. Sale la concentrazione in casa Italia, il muro di Anzani vale il 18-13. Romanò si conferma, suo il punto del 19-14. L’Olanda recupera da sei lunghezze sotto ad una, 20-19. La prima palla set per l’Italia arriva su errore al servizio dell’Olanda, 24-21. Set chiuso dagli azzurri 25-22.

Nel terzo set azzurri in campo così come nei precedenti. Michieletto firma il punto numero 4 dell’Italia con gli azzurri avanti di due lunghezze. L’attacco di Lavia si infrange contro il muro olandese, Italia avanti 5-4, lo schiacciatore azzurro trova subito il riscatto, suo il muro del 6-4. L’Italia cerca di mantenere il vantaggio, 7-6, qualche errore di troppo in casa azzurri riporta l’Olanda in parità 7-7. L’italia ingrana la marcia giusta portandosi tre punti avanti 14-11. L’ace di Romanò porta l’Italia avanti 16-12. Galassi, dentro per Anzani, porta subito i suoi frutti, suo il muro del 17-12, poi Romanò, dal servizio per il 18-12. Nimir attacca direttamente out, Italia avanti di dieci lunghezze 23-13. Galassi conquista la prima di una lunga serie di palle set, 24-13. Lavia chiude il set con un ace 25-13.

De Giorgi conferma Galassi insieme a Russo al centro. Il primo punto del quarto set porta la firma di Daniele Lavia da seconda linea per l’1-0. Primi scambi equilibrati, 5-5. L’Italia prova a tenersi avanti e sul 13-12 manda in campo Zaytsev per Romanò. L’Italia cerca di prendere il largo avviandosi alla fase finale di set sul 18-15. L’Olanda trova la parità sul 18-18. La parte finale viaggia sul punto a punto, l’Olanda passa e mantiene la parità 21-21. Il primo match point arriva grazie a Ivan Zaytsev che porta gli azzurri sul 24-21. L’Italia conquista la gara e il pass per la semifinale chiudendo 25-23.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Italia)- « Era importante vincere, credo che questa sia stata una partita importante per il nostro processo di crescita nell'affrontare queste situazioni. Abbiamo messo un altro mattoncino, siamo stati un pò nervosi nella prima parte ma siamo stati bravi a sistemare. Possiamo essere soddisfatti ma possiamo fare meglio. Attendiamo l'avversaria, la Francia è una squadra talentuosa, può succedere di tutto ma la vedo favorita ».

Gianluca Galassi (Italia)-« Sapevamo di dover vincere per forza, siamo nella fase ad eliminazione diretta. Nella gara di oggi siamo stati in difficoltà nel primo set poi siamo stati bravi ad imporre il nostro gioco e indirizzare il match a nostro favore. Adesso abbiamo due giorni per riposare poi la semifinale. Siamo determinati a fare bene e vogliamo conquistare la finalissima. Questa sera l’atmosfera a Bologna era fantastica e dopo tre settimane giocate all’estero siamo felici di aver ritrovato il calore del nostro pubblico ».

Roberto Russo (Italia)- « L’importante questa sera era vincere. Non abbiamo giocato molto bene all’inizio del match anche perché loro hanno cominciato bene in battuta. Con il passare del tempo siamo riusciti a trovare le nostre sicurezze, sfruttando molto bene il gioco a muro. Ogni tanto abbiamo abbassato la testa ed è proprio in questo che dobbiamo migliorare. L’atteggiamento è stato quello giusto, non abbiamo mai mollato. L’importante era qualificarsi per la semifinale, ora dobbiamo recuperare. Giocare in casa è bellissimo con il palazzetto pieno e il pubblico che ti esalta è qualcosa di stupendo. Sicuramente la semifinale sarà molto difficile, sia Giappone che Francia giocano molto bene, ma noi siamo pronti ».

Alessandro Michieletto (Italia)-« Siamo molto felici della vittoria che abbiamo conquistato questa sera nonostante il gioco non perfetto. Il primo set è stato molto difficile poi ci siamo sciolti e siamo riusciti a giocare meglio. Rispetto alla gara della fase preliminare contro l’Olanda questa di oggi è stata completamente diversa. Devo dire che loro hanno giocato molto bene, noi invece possiamo ancora migliorare molto. La semifinale di sabato sarà sicuramente dura ma il nostro obiettivo rimane sempre quello di vincere e portare in alto il nome dell’Italia. Per me è la prima volta con la nazionale seniores che mi capita di giocare in Italia con così tanto pubblico e sono davvero felice ed emozionato per questo ».

IL TABELLINO-

ITALIA-OLANDA 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-22)

ITALIA: Anzani 2, Giannelli 3, Michieletto 14, Russo 12, Romanò 14, Lavia 14, Balaso (L). Zaytsev 1, Galassi 7, Bottolo. N.e. Recine, Sbertoli, Cortesia, Scanferla. All. De Giorgi.





OLANDA: Keemink 1, Tuinstra 20, Plak 7, Abdel Aziz 18, Ter Horst 4, Wiltenburg 3, Andringa (L). Van Garderen 6, Jorna 4, Van Tilburg 2, Bleeker, De Weijer. N.e. Van Der Ent, Parkinson. All. Piazza.

ARBITRI: Mohamed Ahmed (UAE), Mokry Juraj (SVK)

DURATA SET: 28’, 30’, 26’, 31’

ITALIA: 7 a, 7 bs, 12 mv, 17 et

OLANDA: 6 a, 20 bs, 4 mv, 29 et

CALENDARIO FINALS – UNIPOL ARENA (BOLOGNA)-

Quarti di finale – 21 luglio-

USA - Brasile 3-1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-17)

Italia-Olanda 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-23)

21 luglio ore 18 Francia-Giappone

21 luglio ore 21 Polonia-Iran

Semifinali – 23 luglio ore 18 e ore 20-

USA vs. (Polonia – Iran)

Italia vs. (Francia – Giappone)

Finali-

24 luglio ore 18 finale 3°-4° posto

24 luglio ore 21 finale 1°-2° posto