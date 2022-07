Euro U17: l'Italia di Fanni è la prima finalista

HRADEC KRALOVE (REPUBBLICA CECA)- L'Under 17 femminile di Fanni ha conquistato l'accesso alla finalissima degli Europei Under 17 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Le azzurrine stasera, alla Sport Hall TJ Slavia di Hradec Kralove, hanno travolto 3-0 (25-18, 25-15, 25-21) la Germania conquistando così la possibilità di salire sul gradino più alto del podio nella sfida che le opporrà alla vincente del match in programma stasera tra Serbia e Turchia.

L’Italia ha disputato un’ottima partita: sempre in vantaggio, fatta eccezione per la prima parte del terzo set dando prova di buon gioco in tutti i fondamentali e di gran carattere.

Tra le fila dell’Italia chiudono la semifinale in doppia cifra: Linda Manfredini, best scorer del match con 12 punti (1 ace, 2 muri, 69% in attacco), Merit Adigwe con 10 punti (1 ace, 1 muro, 50% in attacco) ed Erika Esposito con 10 punti (53% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio alle 18, sempre alla Sport Hall TJ Slavia di Hradec Kralove, per sfidare la vincente tra Serbia e Turchia che giocheranno la semifinale questa sera alle ore 20.

L’Italia parte subito con la giusta determinazione e si porta in vantaggio in apertura del primo set (6-4). Trovata una buona continuità in battuta e a muro le azzurrine allungano sul +6 (12-6). La Germania prova ad accorciare (13-10), ma è decisa la ripartenza delle azzurrine (18-12). Esposito e compagne allungano (22-15) e conquistano il primo set (25-18).

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del secondo parziale (7-7). E’ l’Italia ad aumentare il ritmo (11-7) e la Germania fatica a mantenere il passo e le azzurrine si spingono sul +7 (16-9). E’ sempre la formazione guidata dal tecnico Michele Fanni a esprimere il gioco migliore, a rimanere avanti nel punteggio (20-13) e a vincere anche il secondo set (25-15).

Al rientro in campo la formazione tedesca prova a sorprendere le azzurrine (3-7) sfruttando un ottimo turno in battuta di Ziegenbalg (per lei saranno 5 gli ace messi a segno a fine partita). L’Italia fatica a ritrovare continuità e la Germania rimane in vantaggio (10-14). Esposito e compagne piazzano il break che vale il -1 (13-14) e completano la rimonta (15-15) riportando il match in equilibrio. Sul 18-18, con determinazione, le azzurrine trovano l’accelerazione decisiva (20-18) e chiudono agevolmente set e partita (25-21) conquistando l’accesso alla finale per l’oro.

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-18, 25-15, 25-21)

ITALIA: Esposito 10, Monaco 8, Adigwe 10, Del Freo 3, Manfredini 12, Allaoui 2; Bonafede (L), Amoruso 1. Ne: Marchesini, Baratella (L), Franceschini, Vighetto, Camerini, Coba. All. Fanni.

GERMANIA: Neukirchen, Stroh 1, Naujack 11, Rosemann 3, Grozer 10, Franzen; Schaefer (L), Ziegenbalg 10, Bietau (L), Brandstrup 1, Steinhilber. Ne: Kurtz. All. Hartmann.

ARBITRI: Barev (BUL), Aghayev (AZE)

DURATA SET: 21’, 21’, 25’

ITALIA: 7 a, 10 bs, 7 mv, 18 et

GERMANIA: 11 a, 8 bs, 2 mv, 29 et

CALENDARIO E RISULTATI-

Semifinali 1° - 4° posto – 23 luglio 2022 - Hradec Kralove

Ore 17.30 (YWF-33) Italia – Germania 3-0 (25-18, 25-15, 25-21)

Ore 20.00 (YWF-34) Serbia – Turchia

Finale 3° - 4° posto – 24 luglio 2022 - Hradec Kralove

Ore 15.30 Germania – Perdente YWF-34

Finale 1° - 2° posto

Ore 18.00 Italia – Vincente YWF-34