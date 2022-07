Volley- Che fortuna la sconfitta con la Francia

Torino - La sconfitta degli azzurri è una fortuna. La giovane Italia di Ferdinando De Giorgi ha perso l'opportunità di giocarsi la finale di Volley Nations League e oggi disputerà la finale per il terzo posto con la Polonia. La Francia in semifinale ha sfruttato al meglio tutte le sue potenzialità e i difetti di gioventù degli azzurri. Una sconfitta dura, ma che può portare molte opportunità in dote al gruppo. Sino ad ora tutto era stato troppo facile: prima l'Europeo e poi la prima fase di VNL conclusa al primo posto nonostante gli azzurri fossero già qualificati. Certo, Ferdinando De Giorgi è stato bravissimo l'estate scorsa a dare subito un'anima ad un gruppo nuovo, altrettanto bravo è stato a dare stimoli perché la VNL non fosse solo un passaggio verso il Mondiale.I l rischio che tutto sembrasse troppo facile e che nel gruppo si istaurasse l'assillo di fare sempre i fenomeni era evidente, e le difficoltà incontrate nella seconda fase della VNL lo confermano. Nemmeno la generazione dei fenomeni vinceva sempre ma imparava dalla sue sconfitte. Questa è la nuova sfida dell'Italia maschile aspettando il Mondiale.