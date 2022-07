VNL: Andrea Giani guida la Francia al successo

BOLOGNA- La quarta edizione della Volleyball Nations League è della Francia. I blues allenati da Andrea Giani stasera, all'Unipol Arena di Bologna davanti ad 8000 spettatori, hanno superato, al termine di una partita di grande intensità, al tie break 3-2 (25-16, 25-19, 15-25,21-25, 15-10) gli Stati Uniti che non hanno completato la rimonta dopo essere passati dallo 0-2 al 2-2 prima di arrendersi nel quinto set al cospetto di Patry e soci. Per i campioni olimpici in carica si tratta del primo successo in VNL dopo il terzo posto conquistato nell'edizione 2021 a Rimini. Top scorer del match Earvin Ngapeth con 22 punti realizzati.