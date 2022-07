Mondiali 2022: scelta la lista dei 22

ROMA- La nazionale italiana, chiusa al quarto posto nella Volleyball Nations League, ritorna al lavoro in vista dell'appuntamento più importante della stagione: i Campionati del Mondo. Ferdinando De Giorgi ha scelto i 22 della pre-list dalla quale poi usciranno i convocati per la rassegna iridata. Gli azzurri si ritroveranno lunedì 1 agosto a Cavalese (TN) per un collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto.