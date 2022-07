Volley - Azzurri al Mondiale passando da Cuneo

Torino - L’Italia campione d’Europa torna a Cuneo per il DHL Test Match Tournament: gli Azzurri giocheranno contro Stati Uniti e Giappone nell’ultimo trittico di partite prima del Mondiale maschile in programma dal 26 agosto all’11 settembre in Polonia e Slovenia. Una tre giorni di grande volley in programma all Palazzetto dello Sport di Cuneo, tappa fondamentale del percorso di avvicinamento alla rassegna iridata. Oltre agli Azzurri ci saranno gli Stati Uniti, bronzo all’ultimo Mondiale, e il Giappone di Philippe Blain. La partita inaugurale sara? tra Italia e Stati Uniti: un inizio molto interessante che catapultera? gli appassionati nel pieno della competizione, e che sara? seguito il giorno dopo dalla sfida tra USA e Giappone. La chiusura spettera? alla partita tra Azzurri e il Giappone, che chiudera? di fatto il DHL Test Match Tournament. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai Sport. Il programma: 18 agosto ore 21.05 Italia-Stati Uniti; 19 agosto ore 21.15 Stati Uniti-Giappone; 20 agosto ore 21:05 Italia-Giappone. La prevendita dei biglietti iniziera? nel pomeriggio del 27 luglio attraverso il canale online Liveticket. Sono previste tariffe speciali per i tesserati Fipav.